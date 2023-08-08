Такое мнение 24 Каналу выразил бывший российский депутат Илья Пономарев. Он добавил, что единственный возможный путь россиян начать любые переговоры – это изменить кремлевского диктатора Владимира Путина. Ведь пока узурпатор у власти, россияне не могут даже начать говорить.

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Унижение Кремля

Саммит в Саудовской Аравии – это прецедент, ведь переговоры о будущем мира прошли без России. Раньше это невозможно было даже вообразить.

Украина могла не присутствовать, а Россия обязательно. Однако сейчас все наоборот,

– отметил Пономарев.

К тому же, главными участниками этих переговоров были традиционные российские партнеры по БРИКС. Там был и Китай, и Бразилия, Индия и т.д.

БРИКС – это группа крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Членами коалиции являются Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.

"Сейчас в российском МИДе настоящая истерика. Они говорят, что будут обсуждать переговоры в Саудовской Аравии на саммите БРИКС. В то же время такое заявление лишь доказывает, что все члены БРИКС были на саммите. Это очень унизительно для Кремля", – рассказал бывший российский депутат.

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Обратите внимание! Представитель вражеского МИД Мария Захарова в истерике отреагировала на состоявшийся без представителей Москвы саммит по поводу украинской формулы мира в Саудовской Аравии. Путинская муртада заявила якобы пункты формулы мира — это "ультиматум России, нацеленный на затягивание боевых действий".

Россия оказалась в тупике и что делать дальше непонятно. Конечно, россияне будут угрожать и говорить, что они еще даже не начинали, ведь другого выбора у них нет.

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