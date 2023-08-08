Таку думку 24 Каналу висловив колишній російський депутат Ілля Пономарьов. Він додав, що єдиний можливий шлях росіян розпочати будь-які перемовини – це змінити кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Адже поки узурпатор при владі, росіяни не можуть навіть почати говорити.

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Приниження Кремля

Саміт у Саудівській Аравії – це прецедент, адже перемовини про майбутнє світу пройшли без Росії. Раніше це неможливо було навіть уявити.

Україна могла бути не присутня, а Росія обов'язково. Однак зараз все навпаки,

– зазначив Пономарьов.

До того ж головними учасниками цих перемовин були традиційні російські партнери по БРІКС. Там був і Китай, і Бразилія, Індія тощо.

БРІКС – це група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. Членами коаліції є Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР.

"Зараз у російському МЗС справжня істерика. Вони кажуть, що будуть обговорювати переговори в Саудівській Аравії на саміті БРІКС. Водночас така заява лише доводить, що усі члени БРІКС були на саміті. Це дуже принизливо для Кремля", – розповів колишній російський депутат.

Чому саміт у Саудівській Аравії став історичним: дивіться відео

Зверніть увагу! Речниця ворожого МЗС Марія Захарова в істериці відреагувала на саміт щодо української формули миру в Саудівській Аравії, який відбувся без представників Москви. Путінська посіпака заявила буцімто пункти формули миру — це "ультиматум Росії, який націлений на затягування бойових дій".

Росія опинилася у глухому куту й що робити далі незрозуміло. Звичайно росіяни будуть погрожувати й говорити, що вони ще навіть не починали, адже іншого вибору у них немає.

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