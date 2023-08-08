Аналітики американського Інституту вивчення війни також згадують про публікації іноземних видань, які відзначили конструктивність Китаю. Також відчутною стала все більша ізольованість Росії.
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Що показав саміт у Саудівській Аравії
Під час переговорів у Джидді, Саудівська Аравія, 5 – 6 серпня, посилення розбіжностей Китаю з Росією щодо будь-якого врегулювання щодо припинення війни в Україні було очевидно,
– заявили в ISW.
Аналітики також процитували видання Financial Times, яке зауважило конструктивність Китаю на зустрічі. Також Пекін прагнув "показати, що (Китай – 24 Канал) – це не Росія".
Видання процитувало одного з європейських дипломатів, який був на перемовинах. Він заявив, що "присутність Китаю свідчить про те, що Росія все більше і більше ізольована".
Окрім того, китайська сторона заявила, що готова брати участь в наступній подібній зустрічі, формат якої, ймовірно, також не включатиме Росію. Проте Китай після зустрічі й далі заявив, що обговорював врегулювання "української кризи".
"Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Росія відхилила мирний план Китаю щодо війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року (який китайська делегація повторно представила під час переговорів у Саудівській Аравії) і що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні", – відзначають аналітики.
В американському Інституті вивчення війни підсумували, що звіти перемовин в Саудівській Аравії та інсайдерські твердження, якщо вони відповідають дійсності, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що:
- Китай не повністю погоджується з Росією в питанні України;
- відносини Росії та Китаю не є "партнерством без обмежень", як того бажає Кремль.
До речі, видання Spiegel з посиланням на європейські дипломатичні кола зазначило, що Китай "брав активну участь" і висловлював "позитивні погляди" на продовження зустрічей такого роду.
Саміт в Саудівській Аравії: коротко
- 5 – 6 серпня у Саудівській Аравії відбулись вже другі перемовини щодо української формули миру (перші проходили у червні в Копенгагені).
- Цього разу на зустрічі були радники із національної безпеки 42 країн. Мовиться як про США, Німеччину, так і про країни Глобального Півдня, включно з Індією, Бразилією, Південною Африкою, Туреччиною та іншими.
- У Офісі Президента повідомили, що, згідно з попередніми домовленостями, країни готові допомагати в деяких пунктах нашої формули миру. Зокрема, Туреччина готова бути лідером щодо питання продовольчої безпеки, Норвегія – радіаційної та ядерної безпеки, Фінляндія – в гуманітарному розмінуванні. Детальніше про позиції інших країн – читайте тут.