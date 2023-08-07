Зазначимо, що відбувалася зустріч 5 і 6 серпня в місті Джидді. На ній були присутні представники понад 40 держав, зокрема КНР. В МЗС цієї країни наступного дня відзначили важливість саміту, однак разом з тим знову назвали російсько-українську війну "кризою".
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Що робив представник Китаю на саміті
Пекін направив на цей саміт спецпредставника уряду своєї країни з питань Євразії та колишнього посла в Росії Лі Хуея. Він наголосив, що був уважним на саміті в Джидді та брав участь в обговореннях щодо наближення миру.
Мав широкі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання "української кризи"... Вислуховував думки та пропозиції всіх сторін і сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу,
– повідомив дипломат журналістам з видання Reuters.
Окрім того, за його словами, усі учасники саміту позитивно прокоментували його присутність на зустрічі та загалом підтримали роль Китаю у сприянні мирним переговорам.
Що кажуть в Зеленського про зустріч
- Очолив українську делегацію на саміті в Саудівській Аравії голова Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами на зустрічі були саме дипломатичні радники із національної безпеки різних країн та політичні директори зовнішньополітичних відомств.
- Між учасниками зустрічі було обговорення, зокрема, стосовно розподілення пунктів українською мирної формули, що запропонував президент Володимир Зеленський ще у 2022 році.
- Скажімо, Фінляндія хоче бути активно залученою до гуманітарного розмінування, Норвегія висловила готовність долучитися до забезпечення радіаційної та ядерної безпеки, а от Туреччина зголосилась відповідати за продовольчу безпеку.