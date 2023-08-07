Отметим, что проходила встреча 5 и 6 августа в городе Джидде. На ней присутствовали представители более 40 государств, в частности КНР. В МИД этой страны на следующий день отметили важность саммита, однако вместе с тем снова назвали российско-украинскую войну "кризисом".
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Что делал представитель Китая на саммите
Пекин направил на саммит спецпредставителя правительства своей страны по вопросам Евразии и бывшего посла в России Ли Хуэя. Он отметил, что был внимателен на саммите в Джидде и принимал участие в обсуждениях по приближению мира.
У него были широкие контакты и общение со всеми сторонами относительно политического урегулирования "украинского кризиса"... Выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса,
– сообщил дипломат журналистам из издания Reuters.
Кроме того, по его словам, все участники саммита положительно прокомментировали его присутствие на встрече и поддержали роль Китая в содействии мирным переговорам.
Что говорят у Зеленского о встрече
- Возглавил украинскую делегацию на саммите в Саудовской Аравии глава Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече были именно дипломатические советники по национальной безопасности разных стран и политические директора внешнеполитических ведомств.
- Между участниками встречи было обсуждение, в частности, по распределению пунктов украинской мирной формулы, предложенный президентом Владимиром Зеленским еще в 2022 году.
- Скажем, Финляндия хочет быть активно вовлечена в гуманитарное разминирование, Норвегия выразила готовность приобщиться к обеспечению радиационной и ядерной безопасности, а вот Турция согласилась отвечать за продовольственную безопасность.