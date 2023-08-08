Спикер Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга заявил, что США "считают продуктивным то, что Китай участвовал" в встречи в Джидде, пишет 24 Канал. Он отметил, что не будет говорить о ее деталях, поскольку "это была частная встреча".
Смотрите также Точка невозвращения для России: станет ли саммит в Джидде новой Касабланкой и какова роль Китая
В США отказались раскрывать детали встречи
Мэттью Миллер подчеркнул, что для любой страны важно услышать непосредственно от Украины о ее проблемах.
Поэтому мы считаем, что для любой страны продуктивно приехать и услышать от Украины непосредственно о проблемах, которые она имеет. Мы считаем продуктивным то, что Китай это сделал,
– сказал он.
Миллер рассказал о переговорах Украины с Россией
Спикер также заявил, что "мирные переговоры с Россией сейчас не ведутся, потому что Россия отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах".
В то же время он добавил, что если переговоры когда-нибудь состоятся, "именно Украина будет лидером с нероссийской стороны".
"Поэтому мы продолжим работать над тем, чтобы убедить как можно больше стран в мире, что когда эта война закончится, она должна закончиться с уважением к территориальной целостности Украины, ее суверенитету", – резюмировал Миллер.
Что известно о встрече в Джидде
- В течение 5 – 6 августа в саудовском городе Джидда во второй раз после встречи в Копенгагене состоялись переговоры о мирном урегулировании войны в Украине.
- Во встрече приняли участие представители более 40 стран, в том числе Китай и другие представители Глобального Юга.
- Между участниками встречи была распределена ответственность по соорганизации или солидерству в том или ином пункте украинской "формулы мира".
- По данным СМИ, в Джидде удалось достичь договоренности о том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть основой любого мирного соглашения. Кроме того, участники решили создать рабочую группу по обсуждению плана урегулирования войны в Украине, предложенного Киевом.
- В Офисе Президента, а также западные чиновники заявили о конструктивной позиции Китая, принимавший активное участие в обсуждениях.