Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Россия начала сильно нервничать. Отметим, что страну-агрессора туда не пригласили.
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"Что же там у них за спиной происходит, что за закрытые встречи, на которые Китай спокойно едет?". Несмотря на то, что Россия очертила эту встречу "последними словами", – сказал политтехнолог.
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Риторика России изменилась
Сразу после саммита три главных кремлевских спикера выдали примерно один и тот же тезис, в котором кардинально изменили так называемые "цели" войны России против Украины.
Тизенгаузен отметил, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Россия якобы "не претендует" на другие украинские земли, кроме тех, которые она "вписала в конституцию". А Сергей Лавров сказал, что нужно присмотреться к тому, "что происходит на земле и быть реалистами". Отозвался и заместитель председателя совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев.
"Который в потоке своего крабового сознания выдал, что "успех" будет у того переговорщика, который поймет, что Россия "получила земли и она не отдаст их". Где-то такой смысл", – добавил политтехнолог.
По его словам, три спикера начали говорили об одной "цели" – мол, чтобы "оставили земли", которые Россия оккупировала, и тогда они будут готовы что-то подписывать. Понятно, что украинскую территорию стране-агрессору никто оставлять не будет.
Если бы 24 февраля (2022 года – 24 Канал) Путин сказал: "Я начинаю войну, в ней я угроблю сотни тысяч людей, сломаю экономику, Россия будет в изоляции. Вы будете изгоями, вас будут депортировать, бить. Моя "цель" – забрать 4 области". Интересно, как бы на это отреагировали россияне,
– сказал Борис Тизенгаузен.
Так называемые "цели" России в войне против Украины кардинально сузились. Ведь раньше страна-агрессор заявляла о якобы "денацификации" и "демилитаризации" Украины.
Саммит в Саудовской Аравии: главное
- В городе Джидда в Саудовской Аравии 5 – 6 августа прошел саммит по вопросу о мире в Украине. Там рассмотрели украинскую формулу мира Владимира Зеленского.
- В мероприятии приняли участие более 40 государств из разных континентов. Россию туда не позвали.
- Государства, участвовавшие в конференции, не приняли совместного коммюнике. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что прорывным результатом встречи стало участие в ней Китая.
- Аналитики Института изучения войны убеждены, что на саммите стали очевидны разногласия Пекина и Москвы по урегулированию войны в Украине.
- В ОП подчеркнули, что этот саммит – это шаг к "практической реализации мирных инициатив". Украинская делегация на конференции провела встречи со странами Глобального Юга.