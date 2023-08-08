Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Россия начала сильно нервничать. Отметим, что страну-агрессора туда не пригласили.

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"Что же там у них за спиной происходит, что за закрытые встречи, на которые Китай спокойно едет?". Несмотря на то, что Россия очертила эту встречу "последними словами", – сказал политтехнолог.

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Риторика России изменилась

Сразу после саммита три главных кремлевских спикера выдали примерно один и тот же тезис, в котором кардинально изменили так называемые "цели" войны России против Украины.

Тизенгаузен отметил, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Россия якобы "не претендует" на другие украинские земли, кроме тех, которые она "вписала в конституцию". А Сергей Лавров сказал, что нужно присмотреться к тому, "что происходит на земле и быть реалистами". Отозвался и заместитель председателя совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев.

"Который в потоке своего крабового сознания выдал, что "успех" будет у того переговорщика, который поймет, что Россия "получила земли и она не отдаст их". Где-то такой смысл", – добавил политтехнолог.

По его словам, три спикера начали говорили об одной "цели" – мол, чтобы "оставили земли", которые Россия оккупировала, и тогда они будут готовы что-то подписывать. Понятно, что украинскую территорию стране-агрессору никто оставлять не будет.

Если бы 24 февраля (2022 года – 24 Канал) Путин сказал: "Я начинаю войну, в ней я угроблю сотни тысяч людей, сломаю экономику, Россия будет в изоляции. Вы будете изгоями, вас будут депортировать, бить. Моя "цель" – забрать 4 области". Интересно, как бы на это отреагировали россияне,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Так называемые "цели" России в войне против Украины кардинально сузились. Ведь раньше страна-агрессор заявляла о якобы "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

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