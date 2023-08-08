Про це 24 Каналу розказав політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Росія почала сильно нервувати. Зазначимо, що країну-агресорку туди не запросили.

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"Що ж це там у них за спиною відбувається, що за зачинені зустрічі, на які Китай спокійно їде?". Попри те, що Росія окреслила цю зустріч "останніми словами", – сказав політтехнолог.

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Риторика Росії змінилася

Одразу після саміту три головних кремлівських спікери видали приблизно одну й ту саме тезу, в якій кардинально змінили так звані "цілі" війни Росії проти України.

Тизенгаузен зауважив, що прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив про те, що Росія нібито "не претендує" на інші українські землі, окрім тих, які вона "вписала в конституцію". А Сєргєй Лавров сказав, що треба придивитися до того, "що відбувається на землі та бути реалістами". Обізвався й заступник голови радбезу країни-агресорки Дмітрій Мєдвєдєв.

"Який у потоці своєї крабової свідомості видав, що "успіх" матиме той перемовник, який зрозуміє, що Росія "отримала землі й вона не віддасть їх". Десь такий сенс", – додав політтехнолог.

За його словами, три спікери почали говорили про одну "мету" – мовляв, аби "залишили землі", які Росія окупувала, і тоді вони буцімто будуть готові щось підписувати. Та зрозуміло, що українську територію країні-агресорці ніхто залишати не буде.

Якби 24 лютого (2022 року – 24 Канал) Путін сказав: "Я починаю війну, у ній я угроблю сотні тисяч людей, зламаю економіку, Росія буде в ізоляції. Ви будете ізгоями, вас будуть депортувати, бити. Моя "мета" – забрати 4 області". Цікаво, як би на це відреагували росіяни,

– сказав Борис Тизенгаузен.

Так звані "цілі" Росії у війні проти України кардинально звузилися. Адже раніше країна-агресорка заявляла про буцімто "денацифікацію" та "демілітаризацію" України.

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