У суботу, 16 листопада, президент Байден провів майже двогодинну зустріч з Сі Цзіньпіном у готелі, де зупинився китайський лідер. Обидва політики прибули в Ліму для участі у форумі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що казали лідери США і Китай на прощання

За підсумками зустрічі із Байденом, Сі сказав, що мета Пекіну й надалі підтримувати стабільні та здорові китайсько-американські відносини вже після інавгурації Дональда Трампа. Політик пообіцяв співпрацювати з новою адміністрацією США.

Довідка: Трамп казав про намір запровадити загальні 60 відсотків мита на імпорт китайських товарів США в рамках пакету торгових заходів "Америка перш за все". Пекін виступає проти цих кроків. Республіканець також планує найняти кількох критиків Китаю на керівні посади, зокрема сенатора США Марко Рубіо як держсекретаря та конгресмена Майка Уолца як радника з національної безпеки.

Відомо, що Байден і Сі дійшли згоди, що люди, а не штучний інтелект, повинні ухвалювати рішення щодо використання ядерної зброї.

Президенти США та Китаю також говорили про Північну Корею, союзника Китаю, чиє поглиблення зв’язків з Росією та розгортання військ проти України викликали занепокоєння у Вашингтоні, Пекіні та європейських столицях.

Очільник США зазначив, що Китай справді має вплив на КНДР, а тому має використовувати його для запобігання екскалації конфлікту шлязом залученням ще більшої кількості сил Північної Кореї у війну в Україні.

Серед інших важливих питань, порушених на зустрічі, були нещодавній пов’язаний з Китаєм злом телефонного зв’язку представників уряду США та президентської кампанії, посилення тиску Пекіна на Тайвань і в Південно-Китайському морі, а також підтримка Китаєм Росії.

До слова, за даними Bloomberg, Кремль планує залучити проти України до 100 тисяч північнокорейських солдатів. Адміністрація Байдена, сподіваючись утримати Пхеньян від цього кроку, надала Києву дозвіл на удари ATACMS по Курській області.