ФБР і Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) підтвердили, що пов'язані з Китаєм хакери проникли до кількох американських телекомунікаційних провайдерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Вони змогли викрасти конфіденційні дані, пов'язані з законним прослуховуванням. Це перше офіційне визнання крадіжки записів мобільних телефонів і прослуховування "обмеженого кола осіб", в першу чергу урядових і політичних діячів.

Що саме викрали хакери і хто постраждав

Хакери отримали доступ до систем, що використовуються для легальних запитів на прослуховування, отримавши дані, описані як "дані, що підлягають запитам правоохоронних органів США згідно з рішенням суду".

Порушення торкнулося найбільших телекомунікаційних провайдерів, включаючи Verizon, AT&T і Lumen. Хоча слідчі не розголошують конкретних жертв, вони підтвердили, що об'єктом атаки були телефонні номери, пов'язані з новообраним президентом Дональдом Трампом і новообраним віце-президентом Джей-Ді Венсом.

Як зазначає Politico, у ФБР і CISA також наголосили, що злом міг вплинути на десятки мільйонів американців, хоча не всі особи, до чиїх мобільних записів було отримано доступ, були об'єктами стеження. За попередніми повідомленнями, було виявлено близько 40 осіб, яких було прослухано, але оновлені дані свідчать про те, що їхня кількість може обчислюватися тисячами.

Хакерська операція під назвою "Соляний тайфун" (Salt Typhoon) обговорювалася на засекреченому брифінгу в Сенатському комітеті з питань розвідки. Комітет, разом з іншими комітетами Конгресу, отримує оновлену інформацію про те, що стало одним з найсерйозніших порушень кібербезпеки за останній час.

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Salt Typhoon є останнім із серії вторгнень, пов'язаних з китайськими державними хакерами, включаючи гучну операцію Volt Typhoon, яка була спрямована на критично важливі об'єкти інфраструктури США. Ці інциденти підкреслюють ескалацію загроз кібербезпеці з боку Китаю, у той час, як федеральні агенції та лідери галузі працюють над зменшенням ризиків.