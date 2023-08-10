Окрім партнерів, на форумі у Джидді також були присутні представники країн так званого "Глобального Півдня", з якими України досі складно працювати. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Україна модерує ситуацію

З початку війни ці країни займали "нейтральну позицію", яка радше була непроголошеною проросійською. Наприклад, такі країни як Бразилія, Індія чи навіть Китай, тепер розуміють, що без Росії можна маневрувати глобальні політичні процеси. Ба більше, це набагато ефективніше для глобальної політики.

Зараз вони готові до діалогу без присутності країни-агресора. Це ключове – без присутності Росії,

– зауважив Подоляк.

Важливо, що ці країни вже розуміють, що ситуація після 18 місяців виглядає зовсім інакше, ніж говорила Росія напередодні та в перші місяці повномасштабного вторгнення.

"Наразі Україна модерує ситуацію. Ми не стали на коліна і підемо до кінця в цій війні. Так, наша держава має проблеми з логістикою, але все ж є монолітна проукраїнська коаліція", – мовив радник глави ОПУ.

Треба спільно тиснути на Росію

Завдяки саміту в Саудівській Аравії наші партнери зрозуміли українську формулу миру та вкотре заявили, що поважають територіальну цілісність. Тепер залишаються лише проблеми з фактичним її визнанням.

Нашу територіальну цілісність поважають з 2014 року і сьогодні, включно з Кримом. Всі ж сказали, що Крим – це Україна. Щодо юридичного визнання територіальної цілісності проблем немає. Питання у фактичному визнанні,

– додав Подоляк.

Фактичне визнання територіальної цілісності України означатиме, що країни разом з нами мають тиснути на Росію, аби країна-терорист покинула нашу територію. Ці консультації вкрай важливі, адже вони:

абсолютно точно вбивають суб’єктність Росії;

дозволяють пояснити країнам, що не може бути жодного компромісу, тому що він означатиме відкладену війну;

означають фактичне, а не лише юридичне виконання засадничих положень ООН щодо територій.

За яких умов завершиться війна

Поговорюють, що на форумі Україну буцімто переконували прибрати пункт про виведення ворожих військ з нашої території. Однак такі припущення лише пусті слова. Радник глави ОПУ заспокоїв, що таких розмов не може бути, адже це означатиме капітуляцію України.

Наразі немає жодного сценарію завершення війни без виведення російських військ. Адже якщо у Росії залишиться навіть маленький клаптик української території, це означатиме програш України у війні.

Завершення війни для України відбудеться лише за двох умов:

вихід Росії з території України;

переформатування політичного устрою Росії та відхід від влади "клану Путіна".

Інші пункти "формули миру" Зеленського стосуються світового устрою після закінчення війни. Важливо, щоб подібні війни більше ніколи не повторювались.

Пропонувати Україні залишити хоча б щось на своїй території – це нонсенс. Світові не потрібно шукати евфемізмів для того, щоб якось назвати поразку України. Треба зафіксувати: щось російське на території України – це програш України,

– зазначив Подоляк.

Україна немає іншого сценарію, аніж вихід на кордони 1991 року. Поки на нашій території буде навіть рота чи взвод окупантів, то інвестори не прийдуть в Україну, а громадяни не повертатимуться, адже неможливо буде планувати своє майбутнє та майбутнє своїх дітей.

"Ми не можемо собі дозволити, щоб в будь-який момент Росія могла поновити війну. Країна-агресор не зможе забути про свою ненависть до України після історичного приниження. Ми показали, що не існує ніякої потужної Росії, яку потрібно боятись", – підсумував радник голови ОПУ.

Саміт у Саудівській Аравії: основне