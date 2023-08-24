Президент Зеленський під час спільної з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза пресконференції порадував чудовою новиною. Португалія навчатиме українців літати на F-16, передає 24 Канал.

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Приємна звістка від португальських друзів

Глава держави заявив, що коаліція країн з навчання українських пілотів на винищувачів поповнилася ще одним членом. Португалія візьме участь у підготовці наших пілотів та інженерів на літаках F-16.

Ми також обговорили можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування,

– зазначив президент.

Крім того, Зеленський подякував Португалії за підтримку Формули миру та за участь у декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що раніше навчати українців викликалися Бельгія, Британія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція. Днями до коаліції долучилася й Греція.

Подарунок від Норвегії

Одночасно стало відомо, що норвежці також вирішили привітати українську державу з днем народження. Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до Києва повідомив, що його країна надасть Україні ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, засоби для розмінування, а також обладнання для ремонту критичної електричної інфраструктури.

Литва теж не відстає

З річницею Незалежності Литва привітала Україну черговим пакетом військової допомоги на 41 мільйон євро. У тому пакунку те, що посилить українські збройні сили у їх протистоянні з росіянами. Йдеться про:

боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf;

гвинтівки;

радіолокаційні комплекси морського спостереження;

боєприпаси калібру 5,56 мм;

генератори, антидронні системи тощо.

Крім, того у рамках цього пакету Україні передадуть пускові установки для ракетних комплексів NASAMS.

F-16 для України