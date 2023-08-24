Президент Зеленський під час спільної з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза пресконференції порадував чудовою новиною. Португалія навчатиме українців літати на F-16, передає 24 Канал.
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Приємна звістка від португальських друзів
Глава держави заявив, що коаліція країн з навчання українських пілотів на винищувачів поповнилася ще одним членом. Португалія візьме участь у підготовці наших пілотів та інженерів на літаках F-16.
Ми також обговорили можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування,
– зазначив президент.
Крім того, Зеленський подякував Португалії за підтримку Формули миру та за участь у декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.
Нагадаємо, що раніше навчати українців викликалися Бельгія, Британія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція. Днями до коаліції долучилася й Греція.
Подарунок від Норвегії
Одночасно стало відомо, що норвежці також вирішили привітати українську державу з днем народження. Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до Києва повідомив, що його країна надасть Україні ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, засоби для розмінування, а також обладнання для ремонту критичної електричної інфраструктури.
Литва теж не відстає
З річницею Незалежності Литва привітала Україну черговим пакетом військової допомоги на 41 мільйон євро. У тому пакунку те, що посилить українські збройні сили у їх протистоянні з росіянами. Йдеться про:
- боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf;
- гвинтівки;
- радіолокаційні комплекси морського спостереження;
- боєприпаси калібру 5,56 мм;
- генератори, антидронні системи тощо.
Крім, того у рамках цього пакету Україні передадуть пускові установки для ракетних комплексів NASAMS.
F-16 для України
- 20 серпня президент Зеленський побував на авіабазах винищувачів у Нідерландах та Данії, і повернувся додому з обіцянками, що Україна матиме F-16. Нідерланди готові надати Україні 42 винищувачі, а Данія – 19. Перші літаки від Данії можуть прибути вже до Нового року.
- F-16 нададуть Україні після того, як її пілоти завершать відповідне навчання. 22 серпня стало відомо, що у Данії група із восьми пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16.
- У США тим часом заявили про готовність брати участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські союзники не зможуть підготувати потрібну кількість льотчиків.
- У Повітряних силах оцінили роль винищувачів у війні. Там зауважили, що ключ успіху на землі – перевага у небі.