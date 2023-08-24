Президент Зеленский во время совместной с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза пресс-конференции порадовал великолепной новостью. Португалия будет учить украинцев летать на F-16, передает 24 Канал.

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Приятное известие от португальских друзей

Глава государства заявил, что коалиция стран по обучению украинских пилотов на истребителях пополнилась еще одним членом. Португалия будет участвовать в подготовке наших пилотов и инженеров на самолетах F-16.

Мы также обсудили возможности для расширения оборонного сотрудничества, в частности по поставке Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования,

– отметил президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку Формулы мира и за участие в декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины.

Напомним, что ранее учить украинцев на F-16 вызывались Бельгия, Британия, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция. На днях к коалиции присоединилась и Греция.

Подарок от Норвегии

В то же время стало известно, что норвежцы также решили поздравить украинское государство с днем рождения. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время визита в Киев сообщил, что его страна предоставит Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, средства для разминирования, а также оборудование для ремонта критической электрической инфраструктуры.

Литва тоже не отстает

С годовщиной Независимости Литва приветствовала Украину очередным пакетом военной помощи на 41 миллион евро. В том пакете – то, что усилит украинские вооруженные силы в их противостоянии с россиянами. Речь идет о:

боеприпасах к гранатометам Carl Gustaf;

винтовках;

радиолокационных комплексах морского наблюдения;

боеприпасах калибра 5,56 мм;

генераторах, антидронновых системах и т.п.

Кроме того, в рамках этого пакета Украине передадут пусковые установки для ракетных комплексов NASAMS.

F-16 для Украины