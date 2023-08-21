Много или мало?

Уже есть вопрос, насколько мало или много будет для нас заявленных 42 истребителей F-16. Реальный ответ будет зависеть от того, как именно будут использоваться эти самолеты.

Читайте также Российская катастрофа XXI века

Можно проводить эквивалент, что нам нужно 200 западных боевых самолетов, и логично, что 42 F-16 эту потребность не перекрывают. Можно провести эквивалент, что дополнительные 40–50 самолетов в нашей ситуации – вполне достаточно, чтобы получить преимущество в воздухе на одном из 5 операционных направлений.

А можно и сопоставить, что F-16 даже в любом количестве – это именно тот инструмент противовоздушной обороны, который в будущем позволит не допускать ситуации, когда дозвуковые крылатые ракеты россиян могут пролететь почти всю территорию нашей страны до Львова через "щели" в системе ПВО, а затем сразу разворачиваются на Хмельницкую область, и где-то там сбиваются.

В плане характеристик по противовоздушной обороне есть простая техническая деталь. На F-16 используется ракета "воздух – воздух" средней дальности AIM-120, которой также оснащается и ЗРК NASAMS. Но если NASAMS имеет дальность стрельбы в 20–40 километров (в зависимости от модификации ракеты) и ограниченную мобильность, то дальность применения AIM-120 с F-16 составляет не менее 70 километров (в зависимости от модификации ракеты).

По конкретной номенклатуре средств поражения к F-16, возможно, какие-то перспективы откроются после "Рамштайна" 17–24 сентября.

Плохие и еще худшие варианты

Поскольку "авиационная коалиция" для Украины имеет свою стратегическую глубину, то и со временем количество и перечень типов западных боевых самолетов для ВСУ будут также расширяться, хотя не без нюансов. Например, командующий Воздушными силами Николай Олещук заявлял, что в самолетах приоритет:

№2 – это JAS 39 Gripen,

№3 – Eurofighter,

№4 – вообще французский Rafale.

В то же время западные союзники здесь очередность получения самолетов могут считать несколько иной. Некоторые профильные французские порталы вообще фиксируют, что в их истеблишменте циркулируют слухи о возможной передаче Украине Mirage 2000 под ракеты SCALP-EG.

Заметьте Что следует понять украинцам после ракетного удара по Чернигову

Особо важно, что Дания подтвердила намерение передать свои F-16. До сих пор были опасения, что датские F-16 вместо Украины будут вообще переданы Аргентине с подачи Белого дома.

Однако похоже, в этой истории США выбрали гибридный вариант – 19 самолетов получит наша страна, другие датские "борты" получат аргентинцы в рамках коммерческого контракта.

В этой истории на самом деле не было хороших и плохих вариантов, разве что плохие и еще хуже. Потому что, с одной стороны, передать Аргентине F-16 для американцев означает существенно испортить отношения с Великобританией. А с другой стороны, не продать Аргентине F-16 означает дать либо российскому ВПК, либо Китаю так или иначе заработать деньги на аргентинцах. Среди вариантов, которые рассматривала или рассматривает Аргентина, были либо МиГ-35, либо китайско-пакистанский JF-17 с российским двигателем РД-93Ф.

На пути к Победе будет еще хватать как белых, так и "черных лебедей". Но похоже, что в новом 2024 году будем праздновать заодно и получение F-16.