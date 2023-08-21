Как россияне нарушают законы войны

Это сознательное и грубое нарушение законов и обычаев войны.

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Сборное понятие в международном праве, объединяющее группу серьезных нарушений правил ведения боевых действий ("закона войны") и норм и принципов международного гуманитарного права, совершаемого умышленно или по грубой неосторожности.

Среди принципов, лежащих в основе законов войны, можно отметить 3 основных:

войны должны ограничиваться достижением политических целей, положивших начало войне (например, территориальный контроль), и не должны охватывать ненужные разрушения;

войны должны быть прекращены как можно скорее;

люди и имущество, не способствующие военным усилиям, должны быть защищены от ненужного разрушения и скитаний даже если это противоречит военным целям враждебных сторон.

Таким образом, по сути, российские военно-политическое и военное командование, отдав соответствующий приказ и организовав нанесение этого ракетного удара именно по гражданскому объекту и центру густозаселенного города (даже если там и присутствовали какие-то украинские "дронщики"), сознательно и намеренно нарушило первый и третий принципы законов войны.

В этом смысле оправдывать эти действия стремлением нанести поражение "легитимной" цели (под которой понимается эта самая "выставка дронов") россиянам, явно, не стоит.

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Ведь, если вы ведете боевые действия несмотря на нормы международного права (частью которого и есть законы и обычаи войны), тогда следует так прямо и заявить: "Для нас военная целесообразность важнее жизни и скитания мирного населения".

В этом смысле русское военно-политическое руководство почему-то настойчиво придерживается какого-то глупого дуализма.

Как мы подыграем россиянам

Когда они, неважно намеренно или ошибочно, поражают гражданскую инфраструктуру или жилые дома, убивают и ранят мирное население, то сразу и обязательно заявляют, что "поражали военный объект". То есть по умолчанию доказывают, что для них законы и обычаи войны (по сути, международное право) не являются определяющим фактором в ходе организации и ведения боевых действий.

Но тут же официальные представители Кремля начинают доказывать, что они "безусловно и обязательно" соблюдают законы и обычаи войны. Что характерно, никакого противоречия или разногласия они, при этом, не видят.

Здесь возможны два варианта:

или российское командование настолько тупое, что не понимает смысла и определения таких понятий, как законы и обычаи войны, военное преступление и международное право;

или сознательно на все это плюет, делая военную целесообразность главным фактором, определяющим формы и методы ведения им боевых действий, а все заявления типа "мы соблюдаем..." являются неприкрытой и очень откровенной ложью.

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Итак, подытожим. Все те, кто сейчас активно "набрасывает" нецелесообразность организации и проведения "выставки дронов" в Чернигове, имеют смысл исключительно в рамках реализации нашей собственной стратегии ведения войны и стремления ее оптимизировать и избавиться от наших "внутренних ошибок".

Но при этом всем им стоит помнить – это "наброс" также однозначно подыгрывает и россиянам, которые уже визжат о том, что "они били исключительно по военному объекту", стыдливо опуская тот факт, что этим "военным объектом" являлся областной драмтеатр Чернигова и его центральный квартал. Это по умолчанию подпадает под определение "военное преступление".