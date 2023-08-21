Як росіяни порушують закони війни

Це свідоме та грубе порушення законів та звичаїв війни.

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Збірне поняття у міжнародному праві, що об'єднує групу серйозних порушень правил ведення бойових дій ("закону війни") та норм і принципів міжнародного гуманітарного права, що вчиняється умисно або через грубу необережність.

Серед принципів, що лежать в основі законів війни можна відзначити 3 основних:

війни повинні обмежуватися досягненням політичних цілей, які поклали початок війні (наприклад, територіальний контроль), і не повинні охоплювати непотрібні руйнування;

війни повинні бути припинені якомога швидше;

люди і майно, які не сприяють військовим зусиллям, повинні бути захищені від непотрібного руйнування та поневірянь навіть, якщо це суперечить військовим цілям ворожих сторін.

Таким чином, по суті, російські військово-політичне та військове командування, віддавши відповідний наказ й організувавши завдання цього ракетного удару саме по цивільному об'єкту та центру густозаселеного міста (навіть, якщо там й були присутні якісь українські "дронщики"), свідомо та навмисно порушило перший та третій принципи законів війни.

У цьому сенсі виправдовувати ці дії прагненням нанести ураження "легітимній" цілі (під якою розуміється ця сама "виставка дронів") росіянам, явно, не варто.

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Адже, якщо ви ведете бойові дії не зважаючи на норми міжнародного права (частиною якого і є закони та звичаї війни), тоді слід так прямо й заявити: "Для нас воєнна доцільність важливіша за життя та поневіряння мирного населення".

У цьому сенсі російське військово-політичне керівництво чомусь наполегливо дотримується якогось дурного дуалізму.

Як ми підіграємо росіянам

Коли вони, неважливо навмисно чи помилково, вражають цивільну інфраструктуру або житлові будинки, вбивають та калічать мирне населення, то зразу та обов'язково заявляють, що "вражали військовий об'єкт". Тобто за замовчуванням доводять, що для них закони та звичаї війни (по суті, міжнародне право) не є визначальним фактором в ході організації та ведення ними бойових дій.

Але тут же офіційні представники Кремля починають доводити, що вони "безумовно та обов'язково" дотримуються законів та звичаїв війни. Що характерно, ніякої суперечності або розбіжності вони, при цьому, не бачать.

Тут можливі два варіанти:

або російське командування настільки тупе, що не розуміє сенсу та визначення таких понять, як закони та звичаї війни, воєнний злочин та міжнародне право;

або свідомо на все це плює, роблячи військову доцільність головним фактором, який визначає форми та методи ведення ним бойових дій, а усі заяви на кшталт "ми дотримуємось..." є неприкритою й дуже відвертою брехнею.

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Отже, підсумуємо. Усі ті, хто зараз активно "накидує" на недоцільність організації та проведення "виставки дронів" у Чернігові, мають сенс виключно у межах реалізації нашої власної стратегії ведення війни й прагнення її оптимізувати та позбутися наших "внутрішніх помилок".

Але при цьому всім їм варто пам'ятати – це "накидування" також однозначно підіграє й росіянам, які вже верещать про те, що "вони били виключно по військовому об'єкту", сором'язливо опускаючи той факт, що цим "воєнним об'єктом" був обласний драмтеатр Чернігова та його центральний квартал. Це за замовчуванням підпадає під визначення "воєнний злочин".