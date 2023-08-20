Захід інфікований екзистенційним страхом

Насправді всі ці чорноморські історії – наслідок невирішених стратегічних питань. Їх слід ставити не тільки у випадку агресивних дій Росії щодо судноплавства.

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Як би це банально не звучало, та цивілізований світ усе ще боїться Росії. Цей страх існує багато років. Я б навіть сказав, що він успадкований з часів Холодної війни, з часів ядерного протистояння.

На цьому страху виховувалися цілі покоління західних політиків, військових, експертів, політологів, журналістів і так далі, до простих громадян-виборців.

Звісно, це стосується не всіх. Однак значна кількість інфікована цим екзистенційним страхом перед, прости Господи, "другою армією світу", перед космічною державою, яка здатна на далеку відстань надсилати усе що завгодно своїми ракетами, перед потужною ядерною державою, в якої більше боєголовок ніж у США…

Усі ці страхи дуже перебільшені. Їх треба розвіювати, що, власне, й роблять уже півтора року Сили оборони України. Втім, очевидно, цього недостатньо.

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Україні (в широкому сенсі – від політиків та урядовців до експертів, фахівців, наших громадян та земляків за кордоном) потрібно ще і ще демонструвати та нагадувати друзям і партнерам, одночасно з величезною їм подякою за підтримку, що Росія не є такої страшною, якою її звикли десятиріччями помилково вважати після Другої світової війни.

Насправді це заважає підтримці України, заважає введенню санкцій і отим можливим заходам, які можна і треба було б приймати у Чорному морі ще вчора, аби поставити Росію на місце.