У Данії група із восьми пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16. Це відбулося у рамках передачі Україні цих літаків.

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Пілоти прибули на авіабазу

Вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі. Вони розпочали тренування на F-16.

З ними також ще 65 військовослужбовців, які пройдуть навчання з технічного обслуговування літаків.

До підготовки українських Військово-Повітряних сил до польотів на винищувачах F-16 долучиться також і Греція.

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