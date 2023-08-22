У Данії група із восьми пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16. Це відбулося у рамках передачі Україні цих літаків.
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Пілоти прибули на авіабазу
Вісім українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі. Вони розпочали тренування на F-16.
З ними також ще 65 військовослужбовців, які пройдуть навчання з технічного обслуговування літаків.
До підготовки українських Військово-Повітряних сил до польотів на винищувачах F-16 долучиться також і Греція.
Україна отримала довгоочікувані F-16: останні новини
- Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів. Володимир Зеленський назвав угоду "проривною". Пізніше Данія оголосила про надання 19 літаків для України. Сумарно для України готують 61 літак.
- У Повітряних силах кажуть, що для того, аби замінити старий авіаційний парк треба понад сотню таких літаків. За словами Ігната, для того, щоб замінити увесь застарілий авіаційний парк України, необхідно 128 винищувачів. Саме стільки літаків прописано у візії Повітряних сил, складеній ще до повномасштабного вторгнення і скорегованій під час війни.
- Водночас завдавати удари по території Росії з F-16 Україна не зможе. Це – умова Заходу. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат наголосив, що Україна бере ці літаки для захисту від агресії.