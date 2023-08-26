Про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко. Балкер PRIMUS став другим судном, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової угоди".
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Як зазначає Клименко, судно йде в порт Варна у Болгарії. Ймовірний час прибуття – 27 серпня.
Виводить балкер з Одеського порту лоцманський катер PB LOTSMAN MAZHARA.
Балкер PRIMUS вийшов з акваторії Одеського порту / Фото з фейсбуку Андрія Клименка
Актуально про експорт зерна
- 10 серпня Україна оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України.
- ВМС ЗСУ наголосили, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії.
- 17 липня Росія вийшла з зернової угоди, за якою зобов'язувалася не перешкоджати експорту українського зерна, і погрожує розглядати всі цивільні судна як потенційні військові цілі.
- Після цього окупанти неодноразово обстрілювали українські порти й зерносховища.