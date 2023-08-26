Про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко. Балкер PRIMUS став другим судном, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової угоди".

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Як зазначає Клименко, судно йде в порт Варна у Болгарії. Ймовірний час прибуття – 27 серпня.

Виводить балкер з Одеського порту лоцманський катер PB LOTSMAN MAZHARA.



Балкер PRIMUS вийшов з акваторії Одеського порту / Фото з фейсбуку Андрія Клименка

Довідка. Балкер PRIMUS прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року.

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