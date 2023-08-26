Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко. Балкер PRIMUS стал вторым судном, вышедшим из порта Одессы после остановки "зернового соглашения".

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Как отмечает Клименко, судно идет в порт Варна в Болгарии. Вероятное время прибытия – 27 августа.

Выводит балкер из Одесского порта лоцманский катер PB LOTSMAN MAZHARA.



Балкер PRIMUS вышел из акватории Одесского порта / Фото из фейсбука Андрея Клименко

Справка. Балкер PRIMUS прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года.

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