Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко. Балкер PRIMUS стал вторым судном, вышедшим из порта Одессы после остановки "зернового соглашения".
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Как отмечает Клименко, судно идет в порт Варна в Болгарии. Вероятное время прибытия – 27 августа.
Выводит балкер из Одесского порта лоцманский катер PB LOTSMAN MAZHARA.
Балкер PRIMUS вышел из акватории Одесского порта / Фото из фейсбука Андрея Клименко
Актуально об экспорте зерна
- 10 августа Украина объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины.
- ВМС ВСУ отметили, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность России.
- 17 июля Россия вышла из зерновой сделки, по которой обязывалась не препятствовать экспорту украинского зерна, и угрожает рассматривать все гражданские суда как потенциальные военные цели.
- После этого оккупанты неоднократно обстреливали украинские порты и зернохранилища.