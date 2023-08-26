Вже три країни погодили передачу Україні літаків F-16 після проходження навчання. Згодом же таких новин стане лише більше.

Дивіться також В Україні будуть F-16: все, що відомо про історичне рішення

Більше літаків для України

На День Незалежності України Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Однією з тем було прискорення надання дозволу для інших держав на передачу своїх винищувачів. Окрім цього голови держав обговорили початок навчання українських пілотів на F-16 – одразу після його завершення Україна отримає літаки.

Також Байден привітав Україну зі святом та ще раз наголосив, що США продовжать підтримувати Україну у війні.

Президент Байден підтвердив зобов’язання США підтримувати захист України від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, а також притягувати Росію до відповідальності за її дії,

– йдеться у повідомленні.

У Білому домі додали, що Байден від всього народу Америки виражає захоплення хоробрістю та жертовністю українського народу, який бореться за свою свободу та безпечне майбутнє.

Передача Україні літаків F-16