Уже три страны согласовали передачу Украине самолетов F-16 после прохождения обучения. Впоследствии таких новостей станет только больше.

Смотрите также В Украине будут F-16: все, что известно об историческом решении

Больше самолетов для Украины

В День Независимости Украины Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Одной из тем было ускорение предоставления разрешения другим государствам на передачу своих истребителей. Кроме этого, главы государств обсудили начало обучения украинских пилотов на F-16 – сразу после его завершения Украина получит самолеты.

Байден также поздравил Украину с праздником и еще раз подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину в войне.

Президент Байден подтвердил обязательство США поддерживать защиту Украины от российской агрессии столько, сколько это потребуется, а также привлекать Россию к ответственности за ее действия,

– говорится в сообщении.

В Белом доме добавили, что Байден от всего народа Америки выражает восхищение храбростью и жертвенностью украинского народа, борющегося за свою свободу и безопасное будущее.

Передача Украине самолетов F-16