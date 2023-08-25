Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что ее страна переходит с F-16 на более новые F-35. По ее словам, в определенный момент в результате войны в Украине Нидерланды решили, что не будут продавать старые F-16.
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Нидерланды выделили 42 самолета для нужд Украины
В конце концов Нидерланды приняли решение передать все свои самолеты F-16 Украине.
У нас есть 42 самолета, но часть из них пойдет на обучение, а остальные – в ВСУ,
– отметила она.
Министр пояснила, что обучения для пилотов не заканчиваются никогда. Именно поэтому часть самолетов F-16 будет предназначена для обучений.
При этом Оллонгрен заявила, что самолеты не обязательно будут в Нидерландах. Она сообщила, что украинские пилоты могут проходить переобучение в учебном центре Румынии.
Поэтому эти самолеты будут использоваться там, где проводится обучение, которое вам всегда потребуется. Все время, пока вы используете F-16, вы будете готовить новых пилотов, и вам потребуется этот учебный центр,
– сказала Оллонгрен.
Министр рассказала об идентичном опыте Нидерландов, которые сами делали это в течение 40 лет.
"Словом, вы не можете подготовить одну партию пилотов и прекратить обучение, это должен быть непрерывный процесс", – добавила она.
Когда Украина получит F-16
Кайса Оллонгрен считает, что наиболее реалистичный срок передачи Украине истребителей F-16 – это шесть – восемь месяцев.
Она рассказала, что обучение авиаторов уже началось, "но мы должны его наращивать, чтобы у вас было достаточно подготовленного персонала для боевого использования истребителей F-16".
Также важно решить вопросы инфраструктуры, поэтому здесь, в Украине, вы одновременно работаете над созданием надлежащей инфраструктуры для этого современного самолета и очень передовой системы вооружений на него,
– отметила Оллонгрен.
Министр обратила внимание на то, что параллельно идет обсуждение всех шагов из США. Дело в том, что решение за Вашингтоном, ведь это их система вооружений.
"И мы понимаем, что на это нужно время. По нашим оценкам, на обучение нужно шесть – восемь месяцев. Но это уже очень быстро. Никто раньше не делал этого так быстро. Поэтому я надеюсь, что уложимся в этот временной промежуток", – отметила Оллонгрен.
Вместе с тем она сомневается в том, что передача самолетов состоится еще в 2023 году. По ее словам, нужно, чтобы были выполнены все предусловия.
Со стороны Нидерландов нам нужно, чтобы сначала были исполнены все предусловия. А именно: чтобы были подготовлены экипажи, чтобы мы понимали, что инфраструктура готова, а также чтобы у нас были не только самолеты, но и запчасти, необходимое вооружение для них и т.д. Учитывая это, мы реалистично рассчитываем на следующий год,
– сказала министр.
Кроме того, Оллонгрен добавила, что точные условия передачи самолетов еще не обсуждаются.
"Мы еще не определились с точными условиями, и это зависит не только от нас. Это тоже тот вопрос, где Соединенные Штаты имеют важный голос. И где голос Украины тоже весит", – резюмировала она.
Украина получит истребители F-16
- После того как США одобрили передачу Украине F-16, Нидерланды и Дания подтвердили, что поставят нашей стране 61 самолет. Украина получит 42 самолета F-16 от Нидерландов и еще 19 – от Дании. Также, по данным СМИ, Украина получит самолеты из Норвегии.
- Известно, что переобучать украинских пилотов и инженеров согласились Нидерланды, Дания, Греция и Португалия. Кроме того, в США тоже готовы помочь Украине с переобучением пилотов.
- Пока неизвестно, какой именно модификации F-16 передадут Украине. В Воздушных Силах ВСУ надеются, что Украина получит F-16 "хороших модификаций".