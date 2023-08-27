В частности, Зеленский анонсировал, что Украина будет усиливать сотрудничество с Югом. В последнее время контакты с этими странами вышли на новый уровень.
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Больше сотрудничества с миром
Сразу же президент Украины подчеркнул, что в настоящее время приоритетом является защита нашего государства и гарантии безопасности в частности. В настоящее время страна ждет новых оборонных пакетов для украинских воинов: артиллерию, бронетехнику, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Украинские партнеры уже знают о нуждах государства.
Уже скоро состоятся новые раунды переговоров по присоединению других стран к общей архитектуре безопасности. Зеленский убежден, что нужно больше силы.
Постоянно добавляем содержание первому Форуму оборонных индустрий. Украинское содержание. Международное содержание. Свободный мир требует большей силы для своей защиты,
– заверил президент.
Активность Украины на международной арене будет только расти. В частности, Зеленский анонсировал несколько мероприятий, где будет присутствовать Украина. В частности, разговор будет касаться продовольственной безопасности мира – это остается приоритетом. Уже в течение недели состоится несколько совещаний по этому вопросу.
Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу",
– написал Зеленский.
Отдельно президент упомянул об усилении сотрудничества с Коллективным Югом. Он заявил, что готовится новая коммуникация.
Санкции против преступников
Владимир Зеленский также рассказал, что недавно США приняли новые санкции против российских физических и юридических лиц, привлеченных к преступной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.
Украина благодарна за принятие столь важного решения. Сейчас идет работа над аналогичными санкционными шагами партнеров.
Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, заслуживающая одинаковое осуждение всеми в мире,
– подчеркнул президент.
Также в конце Зеленский отдельно поблагодарил каждое государство, каждого лидера и все международные институции, которые помогают нам в восстановлении справедливости. Он заявил, что объединенный мир сильнее агрессора. А в сентябре связи между странами станут еще глубже.
Последние победы Украины на международной арене
- Уже 3 страны объявили о передаче Украине истребителей F-16 – Дания, Нидерланды, Норвегия. Также Португалия заявила о готовности присоединиться к коалиции стран по обучению украинских пилотов на истребителях.
- США ускорят предоставление разрешений другим странам на передачу F-16 Украине – об этом договорились президенты Зеленский и Байден в ходе разговора 24 августа. Кроме этого главы государств обсудили начало обучения украинских пилотов на самолетах.
- 10 августа Украина объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины. Из порта Одессы вышло уже второе судно после остановки "зернового соглашения".