Про своє бачення звільнення окупованого півострова президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук – передає 24 Канал. Зокрема, він переконаний, що можливо зробити це без бойових дій.
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Мирне звільнення Криму
Зеленський заявив, що звільнити Крим можливо без масштабних втрат – не обов'язково говорити саме про військову деокупацію півострова. Він переконаний, що Росія сама захоче домовлятися, коли ЗСУ будуть заходити на територію Криму.
Менше жертв. Якщо ми будемо на адмінкордоні з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території Криму. Я вважаю, що це було б кращим,
– заявив Зеленський.
Президент перш за все думає про тих, хто буде звільняти окупований півострів – адже будь-яка війна несе за собою втрати.
Крим обов'язково звільнять
- Раніше Кирило Буданов заявив, що він ніколи не вірив у повернення Криму мирним шляхом. Є багато різних варіантів деокупації, проте жоден з них не проходить без бойових дій – можливий комбінований метод.
- Також він анонсував, що цікаві та гучні події в Криму відбуватимуться і надалі. Українські розвідники ефективно працюють та здійснюють різну диверсійну роботу на тимчасово окупованому півострові.
- На День Незалежності українські розвідники висадилися на тимчасово окупованому Криму. Вони виконали завдання – ліквідували особовий склад та оснащення окупантів. Бійці ГУР повернулися додому в повному складі.