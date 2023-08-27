О своем видении освобождения оккупированного полуострова президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Наталье Мосейчук – передает 24 Канал. В частности, он убежден, что можно сделать это без боевых действий.
Смотрите также Сильный и европейский остров: какую модель развития планирует Украина для Крыма
Мирное освобождение Крыма
Зеленский заявил, что освободить Крым можно без масштабных потерь – не обязательно говорить именно о военной деоккупации полуострова. Он уверен, что Россия сама захочет договариваться, когда ВСУ будут заходить на территорию Крыма.
Меньше жертв. Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории Крыма. Я считаю, что это было бы лучше,
– заявил Зеленский.
Президент прежде всего думает о тех, кто будет освобождать оккупированный полуостров – ведь любая война несет за собой потери.
Крым обязательно освободят
- Ранее Кирилл Буданов заявил, что он никогда не верил в возвращение Крыма мирным путем. Есть много разных вариантов деоккупации, однако ни один из них не проходит без боевых действий – возможен комбинированный метод.
- Также он анонсировал, что интересные и громкие события в Крыму будут проходить и дальше. Украинские разведчики эффективно работают и осуществляют разную диверсионную работу на временно оккупированном полуострове.
- На День Независимости украинские разведчики высадились на временно оккупированном Крыму. Они выполнили задачу – ликвидировали личный состав и оснащение оккупантов. Бойцы ГУР вернулись домой в полном составе.