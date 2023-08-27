О своем видении освобождения оккупированного полуострова президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Наталье Мосейчук – передает 24 Канал. В частности, он убежден, что можно сделать это без боевых действий.

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Мирное освобождение Крыма

Зеленский заявил, что освободить Крым можно без масштабных потерь – не обязательно говорить именно о военной деоккупации полуострова. Он уверен, что Россия сама захочет договариваться, когда ВСУ будут заходить на территорию Крыма.

Меньше жертв. Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории Крыма. Я считаю, что это было бы лучше,

– заявил Зеленский.

Президент прежде всего думает о тех, кто будет освобождать оккупированный полуостров – ведь любая война несет за собой потери.

Крым обязательно освободят