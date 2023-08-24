Возвращение Крыма

В ходе третьего саммита Крымской платформы премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что сейчас правительство работает над моделью развития Крыма после деоккупации. Она состоит из 5 пунктов.

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Впрочем, по словам Шмыгаля, эти средства на восстановление полуострова должна заплатить Россия путем конфискации активов, замороженных на Западе.

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Сегодня мы искренне верим, что наш флаг снова поднимется над украинским Симферополем, Севастополем, Ялтой и другими городами украинского полуострова. Крым станет частью большой сильной и европейской Украины. И мы благодарны всем, кто поддерживает нас на этом пути.

Пять пунктов экономического развития полуострова

  • Первым пунктом станет создание нового туристического центра в Европе;

Крым хотят превратить из военной базы в курорт, где можно отдыхать круглый год. Следовательно, полуостров станет началом для новой гостиничной инфраструктуры и публичных пространств под названием Крым365.

  • Второй пункт – развитие инфраструктуры;

У него будет цель соединения Крыма с Украиной, Европой и миром. Для этого планируют начать строительство 4 автобанов и 2 аэропортов международного уровня. Полуостров станет частью европейского транспортного пространства.

На десерт останутся демонтаж Крымского моста. Это сделают для того, чтобы обезопасить мореходство в Черном и Азовском морях.

  • Третий и не менее важный пункт – энергетическая независимость;

Крым интегрируется в систему ENTSO-E, а альтернативные источники энергии станут приоритетом. Кроме того, планируется разработка черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий.

  • Четвертый пункт – аграрный сектор;

Уже сейчас готовим проект восстановления Каховской ГЭС, что позволит восстановить системы орошения и ирригации для юга Украины и, в частности, украинского Крыма,
– говорит премьер-министр.

Будут делать ставку на развитие малых фермерских хозяйств и винодельческой отрасли. По словам Шмыгаля, программу безвозвратных грантов єРабота будут масштабировать и в Крыму.

  • Последний пункт – создание на полуострове IТ-хаба европейского и мирового уровня.

Это о привлечении инвестиций в науку, образование и инновации.