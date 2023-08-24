Повернення Криму

Під час третього саміту Кримської платформи прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз уряд працює над моделлю розвитку Криму після деокупації. Вона складається з 5 пунктів.

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Втім, за словами Шмигаля, ці кошти на відновлення півострова має сплатити Росія шляхом конфіскації її активів, заморожених на Заході.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Сьогодні ми щиро віримо, що наш прапор знову підніметься над українським Сімферополем, Севастополем, Ялтою та іншими містами українського півострова. Крим буде частиною великої сильної та європейської України. І ми вдячні всім, хто підтримує нас на цьому шляху.

П'ять пунктів економічного розвитку півострова

  • Першим пунктом буде створення нового туристичного центру у Європі;

Крим хочуть перетворити з військової бази на курорт, де можна відпочивати цілий рік. Відтак півострів стане початком для нової готельної інфраструктури та публічних просторів під назвою Крим365.

  • Другий пункт – розвиток інфраструктури;

Він матиме на меті з’єднання Криму з Україною, Європою та світом. Для цього планують розпочати будівництво 4 автобанів та 2 аеропортів міжнародного рівня. Півострів стане частиною європейського транспортного простору.

На десерт залишаться демонтаж Кримського мосту. Це зроблять для того, щоб убезпечити мореплавство в Чорному та Азовському морях.

  • Третій, і не менш важливий пункт – енергетична незалежність;

Крим інтегрують до системи ENTSO-E, а альтернативні джерела енергії стануть пріоритетом. Крім того, планується розробка Чорноморського газового шельфу із залученням новітніх технологій.

  • Четвертий пункт – аграрний сектор;

Вже зараз готуємо проєкт відновлення Каховської ГЕС, що дозволить відновити системи зрошення та іригації для півдня України й, зокрема, українського Криму,
– каже прем'єр-міністр.

Робитимуть ставку на розвиток малих фермерських господарств та виноробної галузі. За словами Шмигаля, програму безповоротних грантів єРобота будуть масштабувати й у Криму.

  • Останній пункт – створення на півострові ІТ-хабу європейського та світового рівня.

Це про залучення інвестицій у науку, освіту й інновації.