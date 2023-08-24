Повернення Криму

Під час третього саміту Кримської платформи прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз уряд працює над моделлю розвитку Криму після деокупації. Вона складається з 5 пунктів.

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Нагадуємо, що Автономна Республіка Крим була незаконно окупована Росією у лютому 2014 році. Збитки від цього складають щонайменше 120 мільярдів гривень для України.

Втім, за словами Шмигаля, ці кошти на відновлення півострова має сплатити Росія шляхом конфіскації її активів, заморожених на Заході.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні ми щиро віримо, що наш прапор знову підніметься над українським Сімферополем, Севастополем, Ялтою та іншими містами українського півострова. Крим буде частиною великої сильної та європейської України. І ми вдячні всім, хто підтримує нас на цьому шляху.

П'ять пунктів економічного розвитку півострова

Першим пунктом буде створення нового туристичного центру у Європі;

Крим хочуть перетворити з військової бази на курорт, де можна відпочивати цілий рік. Відтак півострів стане початком для нової готельної інфраструктури та публічних просторів під назвою Крим365.

Другий пункт – розвиток інфраструктури;

Він матиме на меті з’єднання Криму з Україною, Європою та світом. Для цього планують розпочати будівництво 4 автобанів та 2 аеропортів міжнародного рівня. Півострів стане частиною європейського транспортного простору.

На десерт залишаться демонтаж Кримського мосту. Це зроблять для того, щоб убезпечити мореплавство в Чорному та Азовському морях.

Третій, і не менш важливий пункт – енергетична незалежність;

Крим інтегрують до системи ENTSO-E, а альтернативні джерела енергії стануть пріоритетом. Крім того, планується розробка Чорноморського газового шельфу із залученням новітніх технологій.

Четвертий пункт – аграрний сектор;

Вже зараз готуємо проєкт відновлення Каховської ГЕС, що дозволить відновити системи зрошення та іригації для півдня України й, зокрема, українського Криму,

– каже прем'єр-міністр.

Робитимуть ставку на розвиток малих фермерських господарств та виноробної галузі. За словами Шмигаля, програму безповоротних грантів єРобота будуть масштабувати й у Криму.

Останній пункт – створення на півострові ІТ-хабу європейського та світового рівня.

Це про залучення інвестицій у науку, освіту й інновації.