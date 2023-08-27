Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ведущей Наталии Мосейчук. Журналистка поинтересовалась у него, должна ли война перейти на территорию страны-агрессора.

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Что ответил президент

Зеленский дал понять, что в случае перенесения боев на территорию России будет существовать большой риск того, что Украина точно останется одна. Речь идет о потере поддержки со стороны наших партнеров.

Есть большие государства в нашем мире, очень большие государства, для них существует только один пункт, из-за которого они не на стороне России – это территориальная целостность государства. Если я специально направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет. А дальше ты уже думаешь, что важнее сейчас для народа и Украины,

– объяснил он.

По его словам, все нужно рассчитывать. Ведь любая война – это "все равно потери". Президент заявил, что сейчас Украина пытается привлечь на свою сторону и "те государства, которые смотрят на нас на расстоянии, а были почти на исторической дистанции". Благодаря определенным шагам наша страна сблизилась с некоторыми из них. Эти партнеры на нашей стороне, однако для них вопрос пребывания войск на чужой территории является болезненным и недопустимым.

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