Український лідер розповів, про що він мріє. Зеленський розповів, що хотів би перемогу, яка б унеможливила повернення війну.

Зверніть увагу Хочу прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану, – Зеленський

Це – непросто. Це – складова, яка залежить не тільки від потужності армії, але й від інфраструктури безпекової та суспільства. Номер один – від народу. Треба, щоб народ залишився в єдності,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Зеленський вважає, що перемога України у війні з Росією допоможе Білорусі, а також – поверне територіальну цілісність Молдови та Грузії.

Яким Зеленський бачить звільнення Криму

Зеленський також розповів, яким бачить звільнення Криму. Український лідер зауважив, що коли ЗСУ будуть на адмінкордоні з Кримом, можна буде політично "дотиснути" Росію. Тоді український півострів буде вільним. Зеленський додав, що головною метою України є мінімізація жертв.

Тим часом Кирило Буданов – очільник ГУР МО – вважає, що звільнити Крим без бойових дій – неможливо. Водночас він наголосив: Крим звільнятимуть у "комбінований спосіб".