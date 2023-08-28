Оскільки мовиться про таку колосально велику кількість повітряних суден, що можуть працювати з величезним обсягом різної високоефективної зброї, то можна говорити, що ці "пташки" можуть кардинально вплинути на хід війни в Україні. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

Детальніше Україна отримає десятки винищувачів F-16: які їхні основні характеристики

Колосальний феєрверк в Криму

Найбільшу цікавість для України серед решти озброєння F-16 становить ракета AGM-158 JASSM, вважає Черник.

Вона може завдавати ударів як по стаціонарних, так і по рухомих цілях. Загальна дальність – 980 кілометрів. Подібних ракет вироблено у Сполучених Штатах Америки понад 5 тисяч одиниць. Питання лише в тому, яку кількість нададуть Україні.

Ми можемо повністю потопити російський флот. Повністю! Тобто виключити проблематику, яка називається 3М14 "Калібр", яка запускається із надводних та підводних плавзасобів. А також перетворити увесь Кримський півострів на колосальний феєрверк,

– підкреслив аналітик.

Крім того, особливу важливість для України становлять важкі плануючі бомби від 270 кілограмів, наприклад, GBU-12, і аж до 1 тонни – GBU-10, GBU-24, GBU-31, JDAM. І ще багато іншої унікальної зброї може бути використано разом із цим західним винищувачем.

Кількість машин цілком адекватна, тепер хід за самою зброєю,

– додав Черник.

Черник розповів, яка зброя потрібна для F-16: дивитися відео

Як працюватимуть перші F-16

Проте аналітик все ж вважає, що перші ескадрильї літаків, які отримають Збройні Сили України будуть працювати в режимі перехоплювачів ракет. Таким і було першочергове завдання, коли вперше ця машина піднялася у повітря в 1970-х роках.

У винищувачів є уже штатна зброя – шестиствольна артилерійська установка 20-міліметрів М61А1 "Вулкан", яка може здійснювати приблизно 10 черг по 50 снарядів. На відстані 3 – 4 кілометри дозвукові і крилаті ракети збиваються навіть цією зброєю.

Загалом Черник вважає, що спочатку перші 6 машин, які обіцяла передати Данія Україні, працюватимуть як летючі артилерійські установки для закриття українського неба.

Коли та від кого Україна повинна отримати перші F-16