Постачання винищувачів Україні вже офіційно погодило три держави – Нідерланди, Данія та Норвегія. Літаки стануть важливою частиною оборони України.
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Нові правила гри
Перед отриманням винищувачів F-16 потрібно завершити комплекс заходів. Зокрема, у нього входить навчання українців щодо експлуатації літаків. Також Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для використання літаків. Це займе близько 6 місяців, а можливо й більше.
Я сказав би, що це може відбутися навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків,
– повідомив Резніков.
Міністр оборони переконаний, що американські літаки зможуть докорінно змінити обстановку на фронті. Він назвав це новими "правилами гри". Україна має покласти край домінуванню Росії у повітряному просторі, за межами поля бою. Винищувачі посилять можливість ЗСУ обороняти українські міста.
Для нас це було б великим проривом. Дуже великим,
– підсумував міністр.
Американські винищувачі F-16 стануть важливою складовою протиповітряної оборони України.
Передача Україні F-16: що відомо
- У серпні США заявили, що прискорять надання дозволів на передачу винищувачів F-16 третіми країнами. Президенти Зеленський та Байден обговорили це питання на День Незалежності.
- Нідерланди й Данія заявили, що готові передати нашій країні 61 літак. Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів, що є ледь не всією кількістю винищувачів у країні. Норвегія також передасть Україні винищувачі після навчання пілотів.
- Румунія вже готова приєднатися до навчання українських пілотів. Наразі готуються документи – очікується, що все буде готове через декілька днів. Варто зазначити, що пілоти вже тренуються в Данії.
- Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки також заявили про готовність навчати українських пілотів та інженерів. Він також анонсував, що будуть й інші новини на цьому напрямку. Президент підкреслив, що F-16 допоможуть нам тримати якомога далі російських терористів.