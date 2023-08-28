Постачання винищувачів Україні вже офіційно погодило три держави – Нідерланди, Данія та Норвегія. Літаки стануть важливою частиною оборони України.

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Нові правила гри

Перед отриманням винищувачів F-16 потрібно завершити комплекс заходів. Зокрема, у нього входить навчання українців щодо експлуатації літаків. Також Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для використання літаків. Це займе близько 6 місяців, а можливо й більше.

Я сказав би, що це може відбутися навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків,

– повідомив Резніков.

Міністр оборони переконаний, що американські літаки зможуть докорінно змінити обстановку на фронті. Він назвав це новими "правилами гри". Україна має покласти край домінуванню Росії у повітряному просторі, за межами поля бою. Винищувачі посилять можливість ЗСУ обороняти українські міста.

Для нас це було б великим проривом. Дуже великим,

– підсумував міністр.

Американські винищувачі F-16 стануть важливою складовою протиповітряної оборони України.

Передача Україні F-16: що відомо