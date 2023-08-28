Снабжение истребителей Украине уже официально согласовали три государства – Нидерланды, Дания и Норвегия. Самолеты станут важной частью обороны Украины.

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Новые правила игры

Перед получением истребителей F-16 следует завершить комплекс мероприятий. В частности, в него входит обучение украинцев по эксплуатации самолетов. Также Украина должна подготовить инфраструктуру для использования самолетов. Это займет около 6 месяцев, а возможно и больше.

Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников,
– сообщил Резников.

Министр обороны уверен, что американские самолеты смогут коренным образом изменить обстановку на фронте. Он назвал это новыми "правилами игры". Украина должна положить конец доминированию России в воздушном пространстве, за пределами поля боя. Истребители усилят возможность ВСУ защищать украинские города.

Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим,
– подытожил министр.

Американские истребители F-16 станут важной составляющей противовоздушной обороны Украины.

Передача Украины F-16: что известно

  • В августе США заявили, что ускорят предоставление разрешений на передачу истребителей F-16 третьими странами Президенты Зеленский и Байден обсудили этот вопрос в День Независимости.
  • Нидерланды и Дания заявили, что готовы передать нашей стране 61 самолет. Украина получит 42 самолета F-16 от Нидерландов является едва ли не всем количеством истребителей в стране. Норвегия также передаст Украине истребители после учения пилотов.
  • Румыния уже готова присоединиться к обучению украинских пилотов. Сейчас готовятся документы – ожидается, что все будет готово через несколько дней. Следует отметить, что пилоты уже тренируются в Дании.
  • Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки также заявили о готовности обучать украинских пилотов и инженеров. Он также анонсировал, что будут и другие новости в этом направлении. Президент подчеркнул, что F-16 помогут нам держать как можно дальше российских террористов.