Про переваги та важливість використання такого інструменту в ефірі телемарафону розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк – передає 24 Канал. Вона переконана, що маленькими ударами ми можемо завдавати великої шкоди.

Дивіться також Росіяни граються в "морський бій": навіщо вони скидали бомби в акваторії Чорного моря

Москітний флот України

Наталія Гуменюк наголосила, що Україна вже давно відкрила морський фронт. Проте наявні засоби оборони потребували удосконалення. Речниця заявила, що весь світ високо оцінив креативність ланок ЗСУ, які займалися розробкою морських дронів.

Методи ведення боротьби мають відповідати теперішній ситуації – не дарма цю війну охрестили "війною дронів". Гуменюк переконана, що Україна має використовувати всі доступні методи для перемоги над окупантами. Збройні Сили мають забирати домінацію Росії в морі.

Ще декілька років тому точилися розмови про так званий "москітний флот" України. Нібито Україні не потрібні великі кораблі – вистачить і катерів. Однак у ході війни це поняття застосовують до армії морських дронів. Наталія Гуменюк переконана, що з плином часу це поняття трансформується ще більше.

Взагалі, це акцент на тому, як максимально ефективно протидіяти. Необов'язково вибудовувати велетнів, щоб побити тих самих велетнів. Ми вже переконалися, що маленькими ударами ми можемо завдавати більшої шкоди,

– заявила речниця.

Наразі Україні достатньо морських дронів, щоб переломити хід війни у Чорному морі. Однак згодом для закріплення результату ЗСУ можуть використовувати і кораблі.

Морські дрони дешеві, але ефективні