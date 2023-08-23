Про це 24 Каналу заявив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що у будь-якої нової зброї після першого ефекту неочікуваної падає ефективність, коли противник пристосовується.
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"А далі уже все залежить від кількості, яку застосовують. Зрозуміло, що вони (росіяни – 24 Канал) застосовують уже бонові загородження та інше. Але повністю всі об'єкти перегородити теж не факт, що вийде в тому ж Новоросійську тощо", – сказав військовий експерт.
Гендельман зауважив, що постійно також проводяться атаки на кораблі в Чорному морі. Тобто, не лише на берегові об'єкти. І це, вважає він, найімовірніше, продовжиться. Навіть достатня кількість дронів з меншою ефективністю зможе уражати цілі.
У будь-якому випадку це перспективний напрямок, від якого Україна відмовлятися не буде,
– наголосив військовий експерт.
Українські морські дрони та їхні успішні операції
- У СБУ заявили про причетність до вибухів на Кримському мосту – у жовтні 2022 та в липні 2023 року. Цього року незаконно побудовану переправу атакували морські дрони. В організації операції брав участь, зокрема, офіцер на позивний "Хантер". Саме він доклав чимало зусиль, аби створити такі безпілотники.
- Джерела 24 Каналу в Службі безпеки України надали фото та відео із тренувань дронів "Морський малюк", якими атакували Кримський міст. Такі БпЛА розробляють та виготовляють співробітники СБУ. Допомагають також айтішники та цивільні інженери.
- За допомогою цих безпілотників Україна успішно атакувала не лише Кримський міст, але й російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG.
- Дрони мають бойову частину вагою 850 кілограмів. Аби уразити танкер та десантний корабель, застосували два окремих безпілотники. Кожен із них мав по 450 кілограмів бойової частини.