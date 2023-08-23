Про це 24 Каналу заявив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що у будь-якої нової зброї після першого ефекту неочікуваної падає ефективність, коли противник пристосовується.

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"А далі уже все залежить від кількості, яку застосовують. Зрозуміло, що вони (росіяни – 24 Канал) застосовують уже бонові загородження та інше. Але повністю всі об'єкти перегородити теж не факт, що вийде в тому ж Новоросійську тощо", – сказав військовий експерт.

Гендельман зауважив, що постійно також проводяться атаки на кораблі в Чорному морі. Тобто, не лише на берегові об'єкти. І це, вважає він, найімовірніше, продовжиться. Навіть достатня кількість дронів з меншою ефективністю зможе уражати цілі.

У будь-якому випадку це перспективний напрямок, від якого Україна відмовлятися не буде,

– наголосив військовий експерт.

Українські морські дрони та їхні успішні операції