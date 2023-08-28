О преимуществах и важности использования такого инструмента в эфире телемарафона рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк – передает 24 Канал. Она убеждена, что маленькими ударами мы можем наносить большой вред.

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Москитный флот Украины

Наталья Гуменюк подчеркнула, что Украина уже давно открыла морской фронт. Однако имеющиеся средства обороны нуждались в усовершенствовании. Спикер заявила, что весь мир высоко оценил креативность звеньев ВСУ, занимавшихся разработкой морских дронов.

Методы ведения борьбы должны соответствовать нынешней ситуации – не зря эту войну окрестили "войной дронов". Гуменюк убеждена, что Украина должна использовать все доступные методы для победы над оккупантами. Вооруженные Силы должны забирать доминацию России в море.

Еще несколько лет назад шли разговоры о так называемом "москитном флоте" Украины. Будто бы Украине не нужны большие корабли – хватит и катеров. Однако в ходе войны это понятие применяют к армии морских дронов. Наталья Гуменюк убеждена, что со временем это понятие трансформируется еще больше.

Вообще это акцент на том, как максимально эффективно противодействовать. Необязательно выстраивать великанов, чтобы побить тех же великанов. Мы уже убедились, что маленькими ударами мы можем наносить больший вред,

– заявила спикер.

Пока Украине достаточно морских дронов, чтобы переломить ход войны в Черном море. Однако впоследствии для закрепления результата ВСУ могут использоваться и корабли.

Морские дроны дешевые, но эффективные