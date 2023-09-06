По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента, Блинкен объявит о выделении Украине более 1 миллиарда долларов нового финансирования. Блинкен прибыл в Киев после ночных обстрелов Украины, в том числе и столицы.

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Блинкен в третий раз за время полномасштабной войны приехал в Киев

Госсекретарь США добрался в Киев утром 6 сентября после ночного путешествия поездом из Польши, как и почти все высокопоставленные иностранные гости столицы Украины, включая президента США Джо Байдена, который приезжал в Украину в феврале.

Это третий визит Блинкена в столицу Украины с момента полномасштабного вторжения России.

В апреле 2022 года он совершил поездку с министром обороны Ллойдом Остином, всего через несколько недель после того, как российские войска были выведены из районов, расположенных непосредственно к северу от Киева.

Его вторая поездка состоялась в сентябре прошлого года, когда в Харьковской области продолжалось первое крупное контрнаступление Украины.

По данным Государственного департамента, Блинкен также ненадолго приезжал в Украину в марте 2022 года, когда встречался на границе с Кулебой.

Ожидается, что Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с другими чиновниками и представителями гражданского общества, информирует Reuters.

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