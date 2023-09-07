Водночас ворог не припиняє штурмувати позиції Сил оборони нашої держави та обстрілювати міста і села на цьому напрямку. Зокрема, за минулу добу ворог обстріляв з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів.

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ЗСУ мають успіх біля Бахмута

Українські військові зазначили, що попри постійні атаки ворога на Бахмутському напрямку, нашим військам вдалося просунутися поблизу міста-фортеці. Також захисники витіснили росіян із зайнятих ними позицій.

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на Південь від Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах,

– заявили у Генштабі.

Крім цього, наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там вони знищують противника, крок за кроком звільнюючи окуповані території.

Українська армія просувається у напрямку Мелітополя

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону розповів, що наші захисники мають успіх і на Мелітопольському напрямку. Зокрема, там вони просувалися біля кількох населених пунктів.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового – закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав він.

Крім цього, Ковальов зазначив, що українські військові продовжують стримувати атаки окупантів на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українська армія нанесла ураження ворогу

У Генштабі також зазначили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, а також по позиціях зенітно-ракетних комплексів російської армії.

Зрештою підрозділи ракетних військ уразили 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Що зараз відбувається біля Бахмута