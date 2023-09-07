Водночас ворог не припиняє штурмувати позиції Сил оборони нашої держави та обстрілювати міста і села на цьому напрямку. Зокрема, за минулу добу ворог обстріляв з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів.
До теми Тут справжня бійня, – офіцер ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку
ЗСУ мають успіх біля Бахмута
Українські військові зазначили, що попри постійні атаки ворога на Бахмутському напрямку, нашим військам вдалося просунутися поблизу міста-фортеці. Також захисники витіснили росіян із зайнятих ними позицій.
В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на Південь від Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах,
– заявили у Генштабі.
Крім цього, наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там вони знищують противника, крок за кроком звільнюючи окуповані території.
Українська армія просувається у напрямку Мелітополя
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону розповів, що наші захисники мають успіх і на Мелітопольському напрямку. Зокрема, там вони просувалися біля кількох населених пунктів.
"На Мелітопольському напрямку Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового – закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав він.
Крім цього, Ковальов зазначив, що українські військові продовжують стримувати атаки окупантів на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках.
Українська армія нанесла ураження ворогу
У Генштабі також зазначили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, а також по позиціях зенітно-ракетних комплексів російської армії.
Зрештою підрозділи ракетних військ уразили 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Що зараз відбувається біля Бахмута
- Сили спеціальних операцій ЗСУ 6 вересня показали, як вони ефективно знищили ворожий склад із боєприпасами окупантів на Бахмутському напрямку. Там зберігалися керовані авіаційні ракети, якими ворог обстрілює прифронтові території України.
- За день до цього президент Володимир Зеленський відвідав бригади, які беруть участь у наступі біля Бахмута. Глава держави поспілкувався з солдатами та заслухав доповіді про оперативну обстановку на цьому напрямку.
- Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 1 вересня заявив, що українські військові знищили техніку росіян на понад 5 мільйонів доларів. Це були танк, гаубиця і мостоукладальник, які уразили за допомогою одного ударного дрона.