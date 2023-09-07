В то же время враг не прекращает штурмовать позиции Сил обороны нашего государства и обстреливать города и села в этом направлении. В частности, за минувшие сутки враг обстрелял из артиллерии и минометов более 20 населённых пунктов.
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ВСУ имеют успех у Бахмута
Украинские военные отметили, что, несмотря на постоянные атаки врага на Бахмутском направлении, нашим войскам удалось продвинуться вблизи города-крепости. Также защитники вытеснили россиян с занятых ими позиций.
В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах,
– заявили в Генштабе.
Кроме того, наши военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Там они уничтожают противника, шаг за шагом освобождая оккупированные территории.
Украинская армия продвигается в направлении Мелитополя
Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона рассказал, что наши защитники имеют успех и на Мелитопольском направлении. В частности, там они продвигались возле нескольких населённых пунктов.
"На Мелитопольском направлении Силы обороны имели успех в районах южнее Работиного и западнее Вербового – закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал он.
Кроме этого, Ковалев отметил, что украинские военные продолжают сдерживать атаки оккупантов на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
Украинская армия нанесла поражение врагу
В Генштабе также отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, а также по позициям зенитно-ракетных комплексов российской армии.
В конце концов, подразделения ракетных войск поразили 4 состава боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию радиоэлектронной борьбы, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Что сейчас происходит у Бахмута
- Силы специальных операций ВСУ 6 сентября показали, как они эффективно уничтожили вражеский состав с боеприпасами оккупантов на Бахмутском направлении. Там хранились управляемые авиационные ракеты, которыми враг обстреливает прифронтовые территории Украины.
- Днем ранее президент Владимир Зеленский посетил бригады, участвующие в наступлении у Бахмута. Глава государства пообщался с солдатами и заслушал доклад об оперативной обстановке в этом направлении.
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 1 сентября заявил, что украинские военные уничтожили технику россиян более чем на 5 миллионов долларов. Это были танк, гаубица и мостоукладчик, поразившие с помощью одного ударного дрона.