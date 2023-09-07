В то же время враг не прекращает штурмовать позиции Сил обороны нашего государства и обстреливать города и села в этом направлении. В частности, за минувшие сутки враг обстрелял из артиллерии и минометов более 20 населённых пунктов.

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ВСУ имеют успех у Бахмута

Украинские военные отметили, что, несмотря на постоянные атаки врага на Бахмутском направлении, нашим войскам удалось продвинуться вблизи города-крепости. Также защитники вытеснили россиян с занятых ими позиций.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах,

– заявили в Генштабе.

Кроме того, наши военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Там они уничтожают противника, шаг за шагом освобождая оккупированные территории.

Украинская армия продвигается в направлении Мелитополя

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона рассказал, что наши защитники имеют успех и на Мелитопольском направлении. В частности, там они продвигались возле нескольких населённых пунктов.

"На Мелитопольском направлении Силы обороны имели успех в районах южнее Работиного и западнее Вербового – закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал он.

Кроме этого, Ковалев отметил, что украинские военные продолжают сдерживать атаки оккупантов на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Украинская армия нанесла поражение врагу

В Генштабе также отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, а также по позициям зенитно-ракетных комплексов российской армии.

В конце концов, подразделения ракетных войск поразили 4 состава боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию радиоэлектронной борьбы, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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