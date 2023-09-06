Офицер ВСУ Арти Грин объяснил 24 Каналу, при каком условии российские войска будут заблокированы в районе Бахмута. Отметим, что с начала наступления на этом участке фронта Силы обороны освободили 47 квадратных километров.
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Серьезная угроза для врага
На Бахмутском направлении идет борьба за рубеж, который обеспечит огневой контроль за одним из главных каналов поставки бахмутско-соледарской группировки.
Здесь (в районе Бахмута – 24 Канал) настоящая бойня, особенно на участке к югу от Бахмута,
– рассказал офицер ВСУ.
Успех украинских бойцов на Клещеевском направлении создаст серьезную угрозу поставке для всей группировки вражеских войск. Продвижение буквально на 5 километров в этом направлении и севернее Бахмута может привести к тому, что большое количество российских войск окажется заблокировано.
"Проезд техники, эвакуация, поставка оружия станет невозможным. Поэтому точка напряжения в районе Бахмута тактически вполне оправдана. Насколько я вижу, мы (украинские бойцы – 24 Канал) их передадим, ведь ежедневный счет очень значителен в нашу пользу. Сроки боюсь сказать", – добавил Грин.
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Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Позиции, которые занимают ВСУ, более выгодные, чем остающиеся за оккупантами. Поэтому в ближайшее время защитники будут иметь большой оперативный успех именно на участке Бахмута.
- Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш рассказал, что оккупанты держатся за Клещеевку, потому что ее потеря приведет к потерям ряда других населенных пунктов рядом и позволит нам контролировать южный фланг города.
- На днях президент Владимир Зеленский посетил украинских бойцов, защищающих Донецкую область. Он вместе с генералом Александром Сырским пообщался с командирами и солдатами.