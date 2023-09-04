Как констатировали в командовании Вооруженных Сил 4 сентября, только за минувшие сутки случилось 30 боевых столкновений на поле боя. В этом материале 24 Канала узнайте о ситуации на фронте.

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Самое ожесточенное направление – Бахмутское

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона констатировала, что в районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои.

По ее словам, ВСУ наступали в течение прошлой недели в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озеряновки – это южный фланг.

За прошедшую неделю освобождены 3 квадратных километра на Бахмутском направлении. Всего с начала наступления на этом участке фронта – 47 квадратных километров. Враг безрезультатно пытался восстановить утраченные положения. То есть позиции, захватившие Силы обороны.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что оккупанты наносили авиаудары и артиллерийские обстрелы по населенным пунктам на Бахмутском направлении.

Какая ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте DeepState

Что происходит на других восточных направлениях

Кроме Бахмутского направления, не менее беспокойно на других участках зоны боевых действий, в частности:

Авдеевском – враг стремится взять в окружение Авдеевку в Донецкой области;

– враг стремится взять в окружение Авдеевку в Донецкой области; Марьинском – оккупанты пытаются захватить Марьинку, наступать в районах Красногоровки и Новомихайловки;

– оккупанты пытаются захватить Марьинку, наступать в районах Красногоровки и Новомихайловки; Купянском – еще две недели назад это направление было эпицентром боевых действий, вместе с тем сейчас там высока динамика обстрелов.

– еще две недели назад это направление было эпицентром боевых действий, вместе с тем сейчас там высока динамика обстрелов. Лиманском – захватчики пытаются продвигаться в районах Новоегоровки, Белогоровки Луганской области.

Изменяется локальная динамика, но Восток остается основным направлением наступления врага. Россияне с разной степенью интенсивности пытаются наступать на Лиманском, Купянском, Марьянском и Авдеевском направлении. Однако их сдерживают ВСУ. Успехов враг не имеет,

– констатировала Маляр.

Восточные направления фронта: смотрите на карте DeepState

Продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении

В последние несколько дней у украинской армии были успехи в районах Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области. Собственно, эти населенные пункты расположены на Мелитопольском направлении.

В ходе ведения наступательных действий Силы обороны Украины имели успех на направлении. Закрепляются на достигнутых рубежах,

– сообщила заместитель министра обороны.

В целом, как известно, в Запорожской и Херсонской областях оккупанты обороняются, боясь контрнаступления Вооруженных Сил. К сожалению, они также интенсивно обстреливают гражданскую инфраструктуру и мирное население.

Контрнаступление на Запорожском направлении: смотрите на карте от DeepState

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Вспомним напоследок о потерях России за минувшие сутки. Как отметили в Генштабе 4 сентября, враг потерял 460 бойцов, 4 танка и 29 артиллерийских систем. Всего с начала полномасштабного вторжения к Кобзону отправилось 265 120 захватчиков.