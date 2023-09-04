Первые проблемы возникают еще во время лечения ранений, далее на каждой следующей стадии их становится все больше и больше. О том, с чем сталкиваются демобилизованные военные и что государство и гражданские могут сделать для их реабилитации – читайте в материале 24 Канала.

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Государство – главный бенефициар реабилитации военных

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля 2022 подписал указ об увеличении численности Вооруженных Сил Украины. Согласно ему, численность ВСУ должна была увеличиваться до 350 тысяч человек, а военная служба – исключительно контрактной.

Тогда этим планам так и не суждено было воплотиться. Чуть больше чем через 3 недели, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение против нашего государства.

В настоящее время Силы обороны Украины насчитывают уже более 1 миллиона человек, а большинство из них – вчерашние гражданские, мобилизованные в армию. Следовательно, ключевой задачей государства является создание надлежащих условий для жизни этих людей после демобилизации.

Процесс демобилизации тоже длится чуть ли не с 24 февраля 2022 года. Ведь многие военные получают ранения, последствиями которых часто может быть инвалидность. Поэтому этот вопрос "актуален" прямо сейчас, и его точно нельзя откладывать на "после войны".

По состоянию на 1 августа 2023 года в Украине официально зарегистрированных ветеранов войны уже 908 тысяч 832 человек. Об этом 24 Каналу в ответ на запрос сообщила заместитель министра ветеранов Светлана Кашенец.

Не нужно быть фанатом Ремарка, чтобы понимать, с какими проблемами после возвращения к мирной жизни сталкиваются участники боевых действий. Но кроме проблем, которые были в послевоенной Германии, есть еще одна очень важная – враг Украины на восточной границе никуда не исчезнет.

Маси Найем Военнослужащий ВСУ Государство должно само быть заинтересованным в реабилитации военных. Чтобы вернуть самостоятельность раненым военным. Ведь несамостоятельными они будут обузой для государства. Вернуть способность дальше работать, жить полноценной жизнью.

Военнослужащий ВСУ и соучредитель правозащитного центра для военных "Принцип" Маси Найем в комментарии 24 Каналу объяснил, если государство не будет включаться в стадии реабилитации военных, ему придется активнее участвовать в вопросе социальной политики – обеспечивать социальные выплаты тем военным, кто потерял трудоспособность.

Если быть честным, то прежде всего это следует делать из-за уважения и благодарности военным. А уже во вторую очередь – чтобы вернуть военным то, что они потеряли на войне,

– подчеркивает военнослужащий.

По его словам, проблема с тем, что государство забывало о военных, уже была в Украине – в период с 2014 года и до 24 февраля 2022 года. Маси Найем приводит личный пример: после демобилизации в 2016 году государство о нем сразу же забыло. Якобы никто ни разу не спросил о его проблемах и возможных болях.

Маси Найем Военнослужащий ВСУ Как только мы выиграем войну, государство снова имеет огромный "шанс" забыть о военных, поскольку будет сосредоточено на восстановлении страны. Очень важно этого не допустить, ведь мы должны строить страну рядом с Россией, всегда готовой к войне. Поэтому военные в Украине всегда будут очень нужны.

Очевидно, что в период после завершения нынешней войны и до возможной последующей потребности в регулярном войске численностью в 1 миллион человек точно не будет. Вместо этого будет огромная потребность в военном резерве, как это, к примеру, есть в Израиле.

Поэтому для того, чтобы гарантировать этот резерв, государству крайне необходимо мотивировать людей сохранить свою работоспособность и оставаться в Украине. Мотивировать, конечно, достойными условиями для жизни, а не разнообразными запретами выезда за границу.

Похоже, проблемы, о которых говорит Маси Найем, понимают и в украинском правительстве. Начальник отдела здравоохранения Департамента гуманитарного обеспечения Министерства обороны полковник Владимир Фурдык в комментарии 24 Каналу также отметил приоритетность комфортного возвращения демобилизованных военнослужащих в гражданскую жизнь.

Опыт послевоенной Хорватии указывает на определение приоритетным направлением не социальных льгот, а именно интеграции ветеранов в практическую работу, социально значимую для развития экономики государства,

– отметил Владимир Фурдык.

Он также отметил, что особенностью Украины является то, что большинство мобилизованных граждан пришли из бизнес-структур, которые, по убеждению полковника медицинской службы, ожидают возвращения своих работников на работу.

Впрочем, несмотря на всеобщее понимание государством приоритетных направлений работы с ветеранами, в процессе их возвращения к гражданской жизни до сих пор возникает целый ряд проблем. О них и поговорим дальше.

"Наибольшая проблема после ранения"

Первые проблемы раненых военных начинаются сразу после эвакуации с поля боя и начала лечения. О них рассказал военнослужащий Вооруженных Сил, который и сам сейчас проходит лечение после ранения.

Андрей Гавриляк, позывной "Берлин" – капитан Вооруженных Сил Украины, старший офицер второй минометной батареи первого батальона 30-й отдельной механизированной бригады. Уже на второй день полномасштабного вторжения Андрей пытался мобилизоваться в ряды ВСУ. Впрочем, тогда ему было отказано.

В то время "Берлин" имел звание лейтенанта, поскольку окончил львовскую Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. А уже в мае 2022 года ему позвонили из ТЦК и сказали собирать самые необходимые вещи.

Андрей получил ранение во время отражения вражеского штурма в феврале 2023 года в окрестностях Бахмута. Тогда соседнюю с "Берлином" позицию россияне приняли в кольцо. Чтобы спасти собратьев, на помощь вызвали танк, который и отпугал россиян. Украинских военных с этой позиции удалось эвакуировать, но все они уже были ранены.

Тем временем штурм врага продолжался. Поэтому Андрей принял решение отходить с позиций. Он шел в последней группе, где кроме него были еще трое собратьев.

Я шел впереди, как командир. И тогда на нас выехал вражеский танк. По мне "прилетело" больше всего – две ноги и таз пробиты насквозь. Я еще как-то передал наши координаты по рации, и через несколько минут за нами вернулись,

– вспоминает военный.

Тогда Андрея и его троих собратьев, тоже раненых, эвакуировали с поля боя. А дальше было лечение и многочисленные операции.



Андрей Гавриляк проходит лечение после ранения в бою / Фото 24 Канала

Сначала Андрея увезли в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. Там военнослужащего прооперировали и поставили аппарат Илизарова. Через две недели раненого военного переправили в столицу.

Я только что в Киев приехал, а мне сразу говорят: завтра ампутируем ногу. Я сказал, что не дам на это письменного согласия и откажусь от их лечения,

– рассказывает Андрей Гавриляк.

Военный больше всего хотел спасти свои концовки. Из-за отказа от лечения его сразу же отправили во Львов, где удалось найти врача, взявшегося за спасение его ног. Хотя и тот не мог пообещать, что ногу точно удастся спасти.

Спустя почти полгода лечения и многочисленных операций Андрей на костылях может стоять на левой ноге. Зато правая нога стала на 10 сантиметров короче и больше никогда не сможет полноценно функционировать.

Но наибольшую проблему в процессе лечения военнослужащий называет бюрократические преграды на его пути. Мол, для комфортного лечения не созданы никакие условия.

Сейчас у меня 30-дневный отпуск, а мне нужно в госпиталь для очередных операций. Просто так лечь в госпиталь я не могу – мне нужно ехать в Житомирскую область в воинскую часть за направлением,

– рассказывает "Берлин".

То есть, раненному военному, который не может передвигаться без колесного кресла, нужно ехать 500 километров за справкой, без которой он не сможет попасть на операцию. При этом в его условиях воспользоваться поездом не получится. Раненому военному приходится придумывать целое логистическое "приключение" ради одной только справки, без которой дальнейшее лечение невозможно.

Возникает ощущение, что раненые воины уже не нужны. Мы нужны были только там. Хуже всего в реабилитации – это все эти справки. Я пропущу один день, и все – я не получу зарплаты, премии, у меня будет перерыв в лечении,

– жалуется Андрей.

По его словам, этот процесс можно было бы как-то усовершенствовать, чтобы раненым военным не пришлось целый день сидеть в очередях и ждать одной справки. Ведь для человека с ранением на колесном кресле провести так весь день – это к тому же невыносимо больно. Так же и у военных с ампутациями.

Был у Андрея и вариант лечения за границей – в немецкой клинике. Впрочем, от него пришлось отказаться. Все потому, что со своим ранением военный фактически потерял самостоятельность – ему во всем помогает жена Ульяна.

Когда это можно сделать дома, то в чужой стране – гораздо сложнее. Если лечение для Андрея оплачивает государство, то на жительство жены в Германии зарплаты военного банально не хватило бы.

Военнослужащий Андрей вместе с женой Ульяной / Фото 24 Канала

"Реабилитация раненых практически отсутствует"

Поскольку у Андрея продолжается процесс лечения и хирургических операций, физическая реабилитация у него до сих пор не началась. Впрочем, с этим вопросом тоже не все так просто. О ней нам рассказал Масси Найем.

Маси Найем Военнослужащий ВСУ Я не проходил реабилитации, потому что у нас в Украине реабилитации практически нет. Что касается протезирования – это есть, но специалистов на такое количество раненых не хватает. А вот касаемо всей другой реабилитации – она почти отсутствует.

Военнослужащий привел свой пример, когда после ранения потерял глаз. Он заявил, что государство даже не предлагало ему никакую реабилитацию.

Поскольку в случае Андрея Гавриляка пока речь о физической реабилитации не идет, мы спросили его о психологической. Раненый офицер также уверяет, что после ранения ни разу даже не видел психолога.

Об этой проблеме мы спросили у Министерства ветеранов. Заместитель министра Светлана Кашенец в ответе на запрос заверила, что сейчас продолжаются мероприятия по развитию сети реабилитационных центров для военнослужащих Сил обороны Украины и ветеранов войны. Общая модель "Путь реабилитации и восстановления Защитника / Защитницы" предусматривает:

последовательность предоставления медицинских услуг ветеранам войны по лечению после ранения (если такое есть), острую / подострую реабилитацию и долгосрочную реабилитацию;

предоставление долгосрочной помощи, в частности, психологической, физкультурно-спортивной реабилитации, информационно-консультативной поддержки, юридического сопровождения, профессиональной адаптации, переквалификации на гражданскую специальность.

Кроме того, нам рассказали, что сейчас в сфере управления Министерства ветеранов работают всего 5 центров, оказывающих психологическую помощь военнослужащим:

Бородянский центр социально-психологической реабилитации населения,

Иванковский центр социально-психологической реабилитации населения,

Киево-Святошинский центр социально-психологической реабилитации населения,

Социально-психологический центр города Славутича,

Центр социально-психологической реабилитации населения в Коростене.

По состоянию на 16 августа 2023 за психологической помощью к ним обратились 6 тысяч 348 военнослужащих Сил обороны Украины. То есть фактически психологическая реабилитация в Украине доступна. Впрочем, 4 из 5 центров, которые могут предоставить ее, расположены в Киевской области, а пятый – в соседней Житомирской. Более того, чтобы получить ее, раненым военным нужно самим найти такие центры и попросить о психологической помощи.

Какова будет реабилитация военных

Одним из приоритетных своих проектов Министерство ветеранов называет программу MARTA – информационную систему определения и анализа состояний психического здоровья и предоставления информационных справок пользователю (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis). Она предлагает:

информирование защитников и защитниц Украины и членов их семей о психическом здоровье и возможностях психологической помощи,

сбор и хранение данных о состоянии психического здоровья ветеранов, результатов применения методов психологической помощи,

мониторинг и анализ данных о состоянии психического здоровья ветеранов и тенденциях его изменения,

диагностики психических состояний (тревоги, депрессии) с помощью инструментов, которые могут быть применены не специалистами,

планирование и осуществление регулярного взаимодействия с ветеранами по психическому здоровью,

оперативное получение необходимой справочной информации,

обеспечение возможности взаимодействия с другими информационными системами.

Сейчас Минветеранов также работает над построением комплексной системы услуг по физкультурно-спортивной реабилитации, которая будет отвечать требованиям инклюзивности, доступности и качества.

В частности, для этого идет работа по развитию и модернизации центров реабилитации населения, созданию на их базе современного, качественного и доступного пространства для ветеранов войны и членов их семей.

Это будет разветвленная система на национальном уровне, чтобы в каждой области, районе были модернизированы современные центры реабилитации и созданы ветеранские площадки с соответствующей инфраструктурой. Это ветеранские команды, которые будут соревноваться между собой, а затем через национальный отбор будут участвовать и представлять Украину на международных ветеранских спортивных мероприятиях,

– объяснила Светлана Кашенец.

Собственную программу реабилитации военных имеет и Министерство обороны Украины. В частности, планируют развивать инфраструктуру психологического здоровья – создать 5 центров восстановления ментального здоровья и один центр реинтеграции для освобожденных из плена.

Одной из программ восстановления предполагается проведение мероприятий в формате психологической декомпрессии. Это первичная форма психологического восстановления, которая осуществляется на этапе перехода из района боевых действий в условно безопасную среду, возврат к пунктам постоянной дислокации,

– рассказывает полковник медицинской службы Владимир Фурдык.

Он также рассказал, что украинские военные и клинические психологи уже много лет пытаются перенимать опыт международных партнеров по реабилитации. В частности, они посещали реабилитационные центры США, Хорватии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Израиля, Норвегии, Дании, Германии.

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Реабилитация военных – ответственность всего общества

Денис Квебек Ветеран русско-украинской войны Общество должно взять на себя ответственность за солдата так же, как он взял ответственность за общество, когда шел на войну.

С такими словами Денис выступил на тематическом благотворительном форуме "Независимые" от Forbes, посвященном теме возвращения ветеранов войны в мирную жизнь.

На войне, знаете, все просто: есть жизнь, есть смерть, есть враг, а есть свои. И когда ветеран по разным причинам на несколько дней возвращается домой, то есть в безопасное место, то он может испытывать сильный дискомфорт,

– рассказал ветеран.

Другой ветеран российско-украинской войны Маси Найем советует гражданским проконсультироваться с психологами – это будет полезно, чтобы помочь военным в реабилитации. Мол, нужно, чтобы психолог объяснил гражданским, через что прошел военный.

Маси Найем Военнослужащий ВСУ Чтобы было понятно, почему такой военный. Он не плохой, не идиот, не псих. Но у него есть некоторые сложности, с которыми он столкнется, когда будет возвращаться с войны.

Еще один важный момент – чтобы у гражданских было терпение и постоянное понимание, что перед вами стоит военный, к которому должно быть уважение за его поступок.

Это не значит, что мы должны позволять военным все, что они захотят. Нет. Но терпение относительно того, что они могут совершать ошибки, если это не нарушение закона – нужно быть немного терпеливым,

– объяснил Маси Найем.

К сожалению, бывают и досадные ситуации, которые могут спровоцировать сами гражданские. Все из-за расхожего мнения, будто военные, участвовавшие в боевых действиях, по умолчанию возвращаются домой с психическими расстройствами.

Со схожим отношением столкнулся после ранения и военный Андрей Гавриляк. По его словам, большинство гражданских адекватно воспринимают раненых военных, но все же досадные случаи бывают.

Бывает, что люди воспринимают тебя, будто у тебя какие-то психические расстройства, как будто ты уже какой-то неадекватный. Я не знаю, о чем они думают. Что я могу человека на улице убить или что-нибудь. И такое отношение случается,

– рассказал Андрей.

Занятость – один из ключевых аспектов реабилитации.

Многие специалисты сходятся во мнении, что ключевым аспектом, который поможет ветеранам войны вернуться в гражданскую жизнь, является их занятость. В частности, выше мы приводили мнения Маси Найема и Владимира Фурдика.

В вопросе занятости ветеранов очевидна общая ответственность государства и бизнеса. Со стороны государства этим занимается Министерство экономики Украины, поэтому о его деятельности мы расспросили у вице-премьер-министра – министера экономики Юлии Свириденко.

Юлия Свириденко Вице-премьер-министр – министр экономики Наша цель – чтобы всем нашим героям было куда возвращаться после войны. Чтобы тем, кто сегодня на передовой, было о чем мечтать. Чтобы они могли возобновить утраченные бизнесы или начать с нуля. Чтобы могли трудоустроиться, научиться новым навыкам или, если захотят – изменить сферу.

Сейчас министерство предлагает грантовые программы, благодаря которым ветераны войны или их родные имеют возможность открыть собственный бизнес или расширить уже существующий. По этим программам можно получить от 250 тысяч до 1 миллиона гривен:

до 250 тысяч гривен – в случае создания одного рабочего места,

– в случае создания одного рабочего места, до 500 тысяч гривен – могут получить жена или муж ветерана/ветеранки, если создаст 2 рабочих места,

– могут получить жена или муж ветерана/ветеранки, если создаст 2 рабочих места, до 1 миллиона гривен – можно получить на развитие предприятия, существующего более 3 лет. Также необходимо создать 4 рабочих места, из которых по меньшей мере 2 – для других ветеранов или ветеранок.

Эта программа стартовала в апреле 2023 года, но уже хорошие результаты. За это время 71 ветеран или родные участников боевых действий стали победителями программы. Суммарно они получили от государства гранты на сумму 26 миллионов гривен.

Помимо собственного бизнеса, для ветеранов создают более комфортные условия для повышения квалификации или смены профессии. Буквально – это дополнительные льготы для обучения в вузах. Среди них:

льготное поступление на бюджетное место для участников боевых действий,

полная оплата обучения за счет государственного бюджета (для участников боевых действий и их детей),

социальная стипендия в случае отсутствия академической,

безвозмездное или льготное проживание в общежитии.

А для тех, кто не хочет снова возвращаться в аудитории вузов, доступны также ваучеры на обучение новой профессии. Уже доступны 123 профессии и специальности в сферах: строительство, транспорт, образование, медицина, сельское хозяйство, социальное обслуживание и т.д.

Юлия Свириденко Вице-премьер-министр – министр экономики Нам важно уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, создавать условия для возвращения ветеранов. Я уверена, что благодаря их силе духа и смелости Украина освободит все оккупированные территории, а после этого ждет грандиозное восстановление страны – современной, комфортной, человекоцентрической.

Роль бизнеса в реинтеграции ветеранов

Впрочем, большинство мобилизованных украинцев раньше были наемными работниками. И значительная часть из них после демобилизации все же захотят возвратиться на свое прежнее рабочее место. И здесь уже есть серьезная ответственность бизнеса – готов ли он принять назад своих ветеранов и создать для них комфортные условия труда.

Едва ли не самым успешным примером здесь является Укрзализныця. В акционерном обществе действует программа возвращения к работе демобилизованных работников еще со времен Антитеррористической операции, когда о реабилитации военных говорили единицы.

Более 10 тысяч сотрудников Укрзализныци прямо сейчас мобилизованы и служат в Силах обороны Украины. В то же время, 560 их коллег уже демобилизованы и смогли вернуться к работе в компании.

К сожалению, не все из них смогли выполнять довоенные профессиональные обязанности. Поэтому именно для этих работников компания предложила смежные должности и помогла подготовить условия труда с учетом их потребностей,

– рассказала директор департамента социальной политики Укрзализныци Ольга Безпалько.

В настоящее время компания разрабатывает программу адаптации для ветеранов. Сейчас в Укрзализныце уже реализуются следующие ее составляющие:

создание центра адвокации, где специалисты, общаясь с ветеранами, сопровождают их на всех этапах возвращения к работе (от подготовки рабочего места до смены должности и направления работы),

формирование алгоритма определения должности и функционала, лучше всего отвечающих потребностям ветерана,

предоставление финансовой помощи и льгот, в том числе сохранение среднего заработка,

консультации руководителей и коллег ветерана, проведение для них социально-психологических тренингов для правильной коммуникации, построения взаимоотношений и содействия успешной реабилитации сотрудника,

психологическая поддержка для преодоления эмоциональных трудностей, доступная ветеранам при необходимости.

Одним из наиболее социально ответственных бизнесов в Украине являются представители IT-индустрии. Мы расспросили у компании Intellias об их опыте возвращения на работу демобилизованных работников.

В настоящее время в Силах обороны Украины служат 49 сотрудников компании, а их 13 коллег уже демобилизованы и вернулись к гражданской работе. В компании говорят: процесс реинтеграции вернувшихся с фронта людей может отличаться, в зависимости от конкретного кейса.

Необходимо учитывать, находился ли вернувшийся специалист непосредственно на линии столкновения или дальше от зоны активных боевых действий. И общие первоочередные потребности всех демобилизованных: восстановление физического и ментального здоровья, максимально быстрое приобщение к проектным задачам,

– акцентировали в Intellias.

В компании создали внутреннее сообщество IntelliVeterans, где защитники и защитницы могут обмениваться опытом и поддерживать друг друга. Дополнительно в Intellias действует социально-образовательная программа Military Buddy, в рамках которой уже вернувшиеся к работе ветераны помогают адаптироваться только возвращающимся с войны.

"Важно, чтобы вся команда была готова к возвращению наших защитников и защитниц. Поэтому в мае мы начали серию вебинаров для коллег с привлечением соответствующих экспертов. Также мы разработали тренинг для менеджеров и планируем тренинги для команд на тему взаимодействия с ветеранами и ветеранками, вернувшимися к работе", – рассказали в компании.

Перед возвращением ветерана или ветеранки в Intellias выясняют, есть ли возможность вернуть специалиста непосредственно на проект или в команду, в которой он работал до мобилизации. Если возврат в тот же проект по разным причинам невозможен, демобилизованному коллеге предоставляют все необходимое сопровождение и в приоритетном порядке ищут другой проект.

Из медиахолдинга ТРК "Люкс", в который входит 24 Канал, за время полномасштабного вторжения к Силам обороны Украины присоединились в целом 19 работников. Среди них Юрий Олейник – погибший оператор 24 Канала и боец 24 ОМБр имени Короля Даниила. Остальные 18 наших коллег продолжают свою военную службу.

Руководство постоянно держит с ними связь, всегда отправляем им разные приятные посылки. Когда организуем благотворительные сборы, стараемся всегда отдавать предпочтение именно подразделениям, где служат наши сотрудники. И, конечно же, ожидаем их возвращения на работу,

– рассказал генеральный директор ТРК "Люкс" Роман Андрейко.

За мобилизованными работниками предварительно закреплены те же рабочие места, на которых они работали до своей мобилизации. Впрочем, в случае, если работники по возвращении больше не смогут выполнять те же функции, или в результате изменений в редакции некоторых отделов со временем может не остаться, демобилизованным работникам обещают еще лучшие условия.

Это будут, возможно, более высокие должности или большие зарплаты. Для защитников хотелось бы чего-нибудь наилучшего, но точно не "то, что останется",

– уверяет Роман Андрейко.

Обратите внимание! В нашей компании уже есть успешные примеры возвращения на работу демобилизованных работников. Впрочем, все они не были во время полномасштабного вторжения.



Речь идет о добровольцах, которые после 2014 – 2016 годов возвращались на свои рабочие места. Тогда все они смогли вернуться на те же рабочие места, которые занимали до участия в боевых действиях.

Памяти Юрия Олейника: смотрите видео

Ответственность за ветерана должно брать все общество

Без сомнения, российско-украинская война негативно повлияла на любого человека в Украине, так что каждый украинец может назвать себя его жертвой. Впрочем, только украинские военные сознательно каждый день рискуют своей жизнью, спасая гражданских.

Именно поэтому ответственность остального общества – создание комфортных условий жизни для тех, кто вернется из зоны боевых действий, оставив там часть своего здоровья.

Государство, бизнес и гражданские только военным обязаны возможностью своего существования. Мы просто обязаны, чтобы военные, которые вернутся из зоны боевых действий, чувствовали нашу благодарность и память об их ежедневной жертве.

Уже сегодня украинские военные, которые получили травмы, ранения, получили инвалидность, пытаются возвращаться в гражданскую жизнь. И как видим на живых примерах, этот процесс никогда не прост.

Еще сложнее будет становиться с годами войны, когда возвращающихся с фронта будет становиться все больше и больше. Без преувеличения демобилизованных военных будет сотни тысяч, если не миллионы. Поэтому тема того, чем государство, бизнес и гражданские могут им помочь – как никогда ко времени.

Обратите внимание! Не менее важно и ежедневно поддерживать наших военных на переднем крае обороны государства. Для этого работает наш Фонд24, где вы ежедневно можете найти актуальные сборы на нужды наших защитников.