Офіцер ЗСУ Арті Грін пояснив 24 Каналу, за якої умови російські війська будуть заблоковані у районі Бахмута. Зазначимо, що від початку наступу на цій ділянці фронту Сили оборони звільнили 47 квадратних кілометрів.
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Серйозна загроза для ворога
На Бахмутському напрямку триває боротьба за рубіж, який забезпечить вогневий контроль за одним з головних каналів постачання бахмутсько-соледарського угруповання.
Тут (у районі Бахмута – 24 Канал) справжня бійня, особливо на ділянці на південь від Бахмута,
– розповів офіцер ЗСУ.
Успіх українських бійців на Кліщіївському напрямку створить серйозну загрозу постачання для всього угруповання ворожих військ. Просування буквально на 5 кілометрів на цьому напрямку й на північ від Бахмута може призвести до того, що велика кількість російських військ виявиться заблокована.
"Проїзд техніки, евакуація, постачання зброї стане неможливим. Тому точка напруження у районі Бахмута тактично цілком виправдана. Наскільки я бачу, ми (українські бійці – 24 Канал) їх передавимо, адже щоденний рахунок дуже значний на нашу користь. Терміни боюся сказати", – додав Грін.
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Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Позиції, які займають ЗСУ, вигідніші, ніж ті, що залишаються за окупантами. Тому найближчим часом захисники матимуть великий оперативний успіх саме на ділянці Бахмута.
- Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що окупанти тримаються за Кліщіївку, бо її втрата призведе до втрат низки інших населених пунктів поруч і дасть нам можливість контролювати південний фланг міста.
- Днями президент Володимир Зеленський відвідав українських бійців, які боронять Донецьку область. Він разом з генералом Олександром Сирським поспілкувався з командирами й солдатами.