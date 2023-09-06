Офіцер ЗСУ Арті Грін пояснив 24 Каналу, за якої умови російські війська будуть заблоковані у районі Бахмута. Зазначимо, що від початку наступу на цій ділянці фронту Сили оборони звільнили 47 квадратних кілометрів.

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Серйозна загроза для ворога

На Бахмутському напрямку триває боротьба за рубіж, який забезпечить вогневий контроль за одним з головних каналів постачання бахмутсько-соледарського угруповання.

Тут (у районі Бахмута – 24 Канал) справжня бійня, особливо на ділянці на південь від Бахмута,

– розповів офіцер ЗСУ.

Успіх українських бійців на Кліщіївському напрямку створить серйозну загрозу постачання для всього угруповання ворожих військ. Просування буквально на 5 кілометрів на цьому напрямку й на північ від Бахмута може призвести до того, що велика кількість російських військ виявиться заблокована.

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"Проїзд техніки, евакуація, постачання зброї стане неможливим. Тому точка напруження у районі Бахмута тактично цілком виправдана. Наскільки я бачу, ми (українські бійці – 24 Канал) їх передавимо, адже щоденний рахунок дуже значний на нашу користь. Терміни боюся сказати", – додав Грін.

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