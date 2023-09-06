Силы Специальных Операций уничтожили склад окупантов на Бахмутском направлении. Там враг хранил управляемые ракеты.

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Определенные цели поражены

По информации ССО, на складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь". Именно их оккупанты запускают из вертолётов Ка-50 и Ка-52.

ССО уничтожили вражеский состав: смотрите видео

Цель была обнаружена операторами ССО во время аэроразведки. После идентификации и наблюдения за активностью рядом со складом они передали координаты собратьям из артиллерии.

В результате скоординированных действий военных цели были поражены.

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