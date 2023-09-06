Об этом 24 Каналу отметил лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. Украинские защитники дают россиянам мощный отпор, оккупанты несут большие потери.
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"Постоянно продолжающийся бой, который не утихает ни на минуту. Ситуация не меняется", – подчеркнул Назаренко.
Действия российских оккупантов
Каждый день российский враг выпускает немало боеприпасов. Использует авиацию, дальнобойную и крупнокалиберную артиллерию.
"Разрушают посадки, поля, села, дома. Думают, что могут достичь какого-то результата, но на самом деле это им не приносит ничего. На все попытки продвигаться они натыкаются на точный огонь от солдата с автоматом, заканчивая большими калибрами нашей артиллерии", – отметил лейтенант батальона "Свобода" НГУ.
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По словам Владимира Назаренко, у врага нет дефицита в вооружении. Используют как более новые, так и старые системы. В частности, фиксируются минометы производства 37 – 38 годов прошлого века.
У них проблемы в том, что они несут огромные потери, несмотря на то, что имеют преимущество чуть ли не во всем. Только нет преимущества в правде и сплоченности. Победа будет за Украиной, но рано говорить о завершении войны. Много еще впереди работы,
– добавил он.
Ситуация на Востоке: последние новости
- На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Военные ВСУ наступают на южном фланге в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки.
- Российские оккупанты не оставляют план выйти на границы Донбасса и Луганщины, хотят взять реванш и перехватить инициативу. Задача украинских защитников – обеспечить оборону и не потерять занимаемые рубежи.
- В общем россияне давят на Лимано-Купянском направлении и возле Работиного. За прошедшие сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений.
- Утро 6 сентября россияне потеряли еще 610 человек своего личного состава. Общая цифра потерь составляет 266 290 – она может корректироваться.