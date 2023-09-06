Горячая ситуация остается на Лимано-Купянском направлении, где Силы обороны сдерживают оккупантов. В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.

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Какая ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крахмального в Харьковской области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Синковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

Карта боев в районе Новоселовского

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области, Торское, Северск, Спирное Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Дроновка, Северск, Верхнекаменское, Спирное, Григорьевка Донецкой области.

Карта боев в районе Новоегоровки

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах Железнянское, Клищеевка, Белая Гора Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Клещеевка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Россияне пытаются вернуться в Работино

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малая Токмачка, Роботино, Орехов, Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Работино

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изминений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Ветеринарного – Харьковской. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.