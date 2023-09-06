Горячая ситуация остается на Лимано-Купянском направлении, где Силы обороны сдерживают оккупантов. В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.

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Какая ситуация на направлениях фронта

Карта боев в районе Новоселовского

Карта боев в районе Новоегоровки

Карта боев на Бахмутском направлении

Карта боев в районе Марьинки

Россияне пытаются вернуться в Работино

Карта боев в районе Работино