Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Арти Грин, прокомментировав заявление представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна о том, что оккупанты распределили ресурсы на трех линиях обороны как 60% – 20% – 20%.

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Понятно, что оккупанты не смогут буквально заминировать сотни квадратных километров территории. Но после прорыва первой линии обороны в украинских военных еще будет много сложных задач.

Невозможно заминировать сотни квадратных километров. Враг выбрал некоторые места, которые сильно заминировал. Судя по всему, эта территория пройдена на участке прорыва,

– заметил Грин.

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Чего ждать дальше на Юге

Как отметил Грин, не стоит забывать, что пока украинские военные смогли прорваться на участке шириной около 12 километров. Вероятно, сейчас эту территорию попытаются расширить.

Из открытых источников известно, что оккупанты разместили на флангах этого выступления две десантно-штурмовые дивизии – 76-я и 7-я. В последний раз, вероятно, они находились на фронте на Херсонском направлении. И это достаточно устойчивые формирования.

Тогда украинские военные выбили большое количество бронетехники врага и большую часть младшего состава. Хотя за год эти формирования имели достаточно времени на восстановление.

Не думаю, что сейчас выйдет быстро пойти вперед во все стороны. Сначала нужно проредить подошедшие резервы оккупантов. На это может уйти 1-2-3 недели, после чего можно продолжить наступление. Не жду ближайшие три недели легких динамических движений. Через 2 – 3 недели продвижения уже будут вполне возможны и вероятны,

– рассказал Грин.

Успехи ВСУ на фронте: коротко