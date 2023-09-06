В общей сложности с 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 266 290 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако эти цифры еще не окончательны, поскольку бои продолжаются.

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Потери оккупантов в технике

танков – 4497 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 8682 (+12) ед,

артиллерийских систем – 5685 (+36) ед,

РСЗО – 748 (+1) ед,

средства ПВО – 505 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4519 (+7),

крылатые ракеты – 1447 (+0),

корабли /катера – 19 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8190 (+15) ед,

специальная техника – 852 (+1).



Актуальные потери россиян на фронте / Генштаб ВСУ

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