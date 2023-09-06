Загалом з 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 266 290 бійців так званої "другої армії світу". Однак ці цифри ще не остаточні, оскільки бої тривають.

Цікаво ЗСУ знищили склад окупантів біля Миронівського в Донецькій області: вибухове відео

Втрати окупантів у техніці

танків – 4497 (+8) од,

бойових броньованих машин – 8682 (+12) од,

артилерійських систем – 5685 (+36) од,

РСЗВ – 748 (+1) од,

засоби ППО – 505 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7),

крилаті ракети – 1447 (+0),

кораблі /катери – 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15) од,

спеціальна техніка – 852 (+1).



Актуальні втрати росіян на фронті / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать російських терористів