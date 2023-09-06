Загалом з 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 266 290 бійців так званої "другої армії світу". Однак ці цифри ще не остаточні, оскільки бої тривають.
Цікаво ЗСУ знищили склад окупантів біля Миронівського в Донецькій області: вибухове відео
Втрати окупантів у техніці
- танків – 4497 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 8682 (+12) од,
- артилерійських систем – 5685 (+36) од,
- РСЗВ – 748 (+1) од,
- засоби ППО – 505 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7),
- крилаті ракети – 1447 (+0),
- кораблі /катери – 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15) од,
- спеціальна техніка – 852 (+1).
Актуальні втрати росіян на фронті / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать російських терористів
- Нагадаємо, що артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом 4 вересня виконали 1218 вогневих завдань. За добу втрати ворога склали 172 особи: безповоротні – 63, поранені – 106, полон – 3. Окрім цього, знищено 20 одиниць військової техніки ворога. Зокрема: 2 танки, 2 ББМ, 7 артилерійські системи та міномети, 2 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки, 2 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління ворога.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.