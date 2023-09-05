Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, отметив, что основное направление атак врага – это Восток. А наступление ВСУ происходит на Юге.

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На Запорожском направлении продолжаются напряженные бои. Враг создает много преград, но украинские военные постепенно продвигаются вперед.

На Юге ежедневно идет серьезная динамика и большое количество активных действий по преодолению препятствий, устанавливаемых врагом. Надо понимать, что продвинуться быстро там нельзя. Это не такое движение, что все сели в авто и поехали вперед. Продолжается очень сложная работа наших войск,

– заметила Маляр.

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Как далеко продвинулись украинские военные

Как отметила Маляр, по состоянию на данный момент известно, что враг более-менее построил три линии обороны на Юге. Там много разных "неприятных сюрпризов", которые приходится преодолевать украинским военным.

Территория очень заминирована. Есть места, где оккупанты минуют землю в три слоя. В таких условиях быстро продвигаться невозможно. Но движение вперед действительно есть.

По большинству участков, где наши военные наступали, уже удалось преодолеть первую линию обороны. Наши военные воюют, как могут в таких условиях. Поверьте, они делают это очень мощно. Фактически это военное чудо. Ведь у россиян преимущество в воздухе, в личном составе и в количестве оружия,

– подчеркнула Маляр.

Успехи ВСУ на фронте: коротко